Mbappé, le Ballon d'Or, Benzema... Les confidences d'Eden Hazard

Dans un entretien accordé au Parisien, le Belge du Real Madrid s'est confié sur des sujets variés, toujours avec la franchise qui le caractérise.

Transféré de vers le l'été dernier, Eden Hazard s'apprête à défier le , mardi soir, en Ligue des Champions. Une rencontre forcément spéciale pour le Belge, passé par le LOSC durant sa carrière et intimement lié à la . Défier le PSG, c'est aussi se frotter à un certain Kylian Mbappé, tombeur des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2018 et promis à un avenir radieux selon le milieu offensif.



Ballon d'Or - Pour Kylian Mbappé, Lionel Messi est le favori

"Dans quelques années, ce sera sûrement le meilleur joueur du monde. Ce titre, ils sont beaucoup à pouvoir y prétendre. Mais s'il continue comme ça, Kylian Mbappé sera surtout l'un des plus grands joueurs de l'histoire (...) Un joueur de foot rêve toujours de jouer avec les meilleurs. Si demain je peux faire venir Kylian (au Real Madrid), j'essayerai. Mais non seulement ce n'est pas moi qui décide et en plus, je ne pense pas qu'on me demandera mon avis", a confié Eden Hazard, dans un entretien accordé au média Le Parisien. Pas du genre à pratiquer la langue de bois, le Belge a aussi évoqué la situation de Karim Benzema, non convoqué en EDF.

L'article continue ci-dessous

Le Ballon d'Or ? Eden Hazard vote pour un joueur de

"Karim Benzema en équipe de France ? Ah, ça ce sont des problèmes de Français. Moi, je ne peux juger que sur les performances. Et dans ce domaine, il n'est pas normal que Karim ne soit pas appelé. Et je ne dis pas ça pour lui faire plaisir ou parce que c'est mon partenaire. Karim, c'est le meilleur attaquant actuel : il marque, il joue dans le meilleur club du monde... L'équipe de France est déjà forte sans Karim. Avec lui, elle le serait encore plus (...) Pour nous, Belges, c'est mieux qu'il n'y ait pas Benzema."

De plus, l'ancien joueur de Chelsea s'est aussi mouillé au sujet du prochain Ballon d'Or, une récompense qui devrait selon lui revenir à un joueur de Liverpool. "Je le donnerai à un joueur de Liverpool. Sadio Mané, Mohamed Salah ou Virgil Van Dijk le méritent. Si Sadio avait gagné la CAN avec le , il n'y aurait pas eu débat. Ce serait beau qu'il l'ait. Ou alors Momo (Salah, ndlr), qui est un de mes amis. Ce serait bien pour le foot africain et pour le foot anglais", a estimé le Madrilène.