Real Madrid-Real Sociedad 3-1, Benzema et le Real sont prêts pour Paris

L’attaquant français a encore été décisif pour le Real Madrid, lui offrant un succès précieux aux dépens de la Real Sociedad.

Trois jours avant d’accueillir le PSG en Ligue des Champions, le croisait le fer avec la ce samedi. Indécise au départ, la partie a basculé lorsque Karim Benzema est sorti de sa boite pour signer deux gestes décisifs. Grâce à son buteur français et aussi à un très bon Luka Modric, l’équipe merengue reste au contact du Barça au classement.

Sous pression suite au succès catalan durant l’après-midi, les Castillans ont très mal commencé leur partie. Une erreur monumentale de Sergio Ramos dès la 2e minute leur a couté l’ouverture du score, signée Willian José. On croyait alors les Madrilènes partis pour vivre une soirée compliquée et concéder un nouveau faux-pas. Mais, c’était sans compte sur leur force de caractère et ce jeu collectif retrouvé.

Modric dans tous les coups gagnants

La parité a été rétablie à la 37e minute quand Benzema a surgi dans la surface pour reprendre victorieusement un centre de Luka Modric. D’un geste limpide, il a signé son 10e but (et son 12e de la saison). Altruiste, l’ancien Lyonnais n’a pas manqué de rendre la pareille à son coéquipier. À un quart d’heure de la fin, et à la réception d’un excellent centre du rentrant Gareth Bale, il a remisé de la tête pour le détenteur du Ballon d’Or et ce dernier n’avait alors plus qu’à conclure. Pour le Croate, il s’agissait du 3e geste décisif de la soirée. À la 47e minute, il avait signé un deuxième « assist » en offrant un ballon sur un plateau à Federico Valverde. Le prometteur milieu espagnol ne l’a pas raté, décochant un tir imparable de 20 mètres.

Malgré une entame à l’envers, le Real a donc assuré la victoire dans cette partie. Pour Zidane, et à 72 heures de la réception du PSG, cette sortie est pleine de satisfactions si l’on excepte l’impair du capitaine Ramos. L’équipe a gagné, des cadres ont répondu présents, d’autres ont pu se reposer (Kroos, Marcelo) et l’aptitude de ses troupes à réagir dans l’adversité a encore été testée. Thomas Tuchel et ses hommes sont prévenus.