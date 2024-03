Mbappé, Laporta jaloux ?

Le Real Madrid est sur le point de conclure un accord pour recruter Kylian Mbappé cet été.

L'international français a choisi de ne pas signer de prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain et sera libre en juin. Le club a confirmé son départ et Mbappé a indiqué que les dernières formalités seraient accomplies avant le début de l'Euro 2024, le 14 juin.

Le Real Madrid reste sur la voie du recrutement du prodige, mais son paquet salarial signifie toujours un investissement énorme de la part des Blancos. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a affirmé que ce mouvement pourrait encore obliger le Real à vendre des joueurs pour maintenir l'équilibre financier et l'harmonie dans le vestiaire. Mais d'aucuns estiment que ce commentaire du cacique catalan est surtout l'expressions de sa jalousie à l'égard du rival notoire du Barça.

Laporta jaloux du Real ?

L'ancien joueur de Valence et vainqueur de la Liga, Mohamed Sissoko, a rejeté les remarques de Laporta et soutenu Mbappé pour qu'il brille à Madrid. "Je pense que Kylian ira au Real Madrid. C'est le moment idéal pour jouer pour eux. Je lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa carrière", selon les informations de Diario AS. "Je ne suis pas d'accord avec Laporta. Le Real Madrid est un grand club avec de grands joueurs. Mbappé sera une grande signature".

Toutes les parties attendent le feu vert pour sceller le transfert, l'attente se poursuit et aucune mise à jour ne sera fournie jusqu'à ce que les deux ne puissent pas se rencontrer en Ligue des champions cette saison.