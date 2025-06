Mbappé, la grande annonce du Real Madrid

L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a déclaré que Kylian Mbappé ne jouera pas lors de leur dernier match de groupe de la Coupe du Monde des Clubs contre Salzbourg vendredi.



Mbappé ne participera pas au dernier match de phase de groupes du Real Madrid à la Coupe du Monde des Clubs alors qu'il continue son retour de maladie. Le capitaine de la France aurait perdu 5 kg pendant son hospitalisation pour gastro-entérite et n'a rejoint ses coéquipiers à l'entraînement que mercredi.

Mbappé a manqué deux matchs en raison de maladie, mais les Blancs sont en position dominante pour terminer premiers du groupe H et peuvent revendiquer la première place en battant Salzbourg. Ils devront le faire sans Mbappé, cependant, car l'entraîneur Alonso vise plutôt les huitièmes de finale pour son retour.

Alonso a déclaré aux journalistes : "C'était [mercredi] son premier jour de retour dans les chaussures, son premier jour à courir un peu, et il s'est bien débrouillé." Mais il n'est pas encore complètement rétabli.

Nous en avons parlé après l'entraînement, et il préfère se reposer et bien récupérer pour quand nous passerons.

"Et si nous atteignons les huitièmes de finale, il sera disponible, mais il était encore en phase de récupération et n'était pas parfait pour demain."

En l'absence de Mbappé, Alonso s'est tourné vers l'attaquant de 21 ans Gonzalo Garcia pour mener l'attaque. Le jeune Espagnol a répondu avec un but et une passe décisive lors de ses deux apparitions et pourrait avoir l'occasion d'ajouter à ce total avec un autre départ contre Salzbourg.

Mbappé espérera faire son retour sur le terrain en huitièmes de finale, avec un affrontement prévu contre Manchester City ou la Juventus. Le dernier match du joueur de 26 ans a eu lieu lors d'une mission internationale avec la France plus tôt ce mois-ci, marquant lors d'une victoire 2-0 contre l'Allemagne pour aider les Bleus à obtenir la troisième place de la Ligue des Nations.