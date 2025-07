Mbappé, la fête bruyante

Le Real Madrid n'est peut-être pas ravi de l'absence de pause entre la Coupe du Monde des Clubs et le début de la Liga, mais Kylian Mbappé, star du foot, profite pleinement de ses vacances.

La superstar française a sans doute été aperçue sur la scène la plus VIP de 2025 ce week-end.

La superstar du reggaeton Bad Bunny, artiste le plus écouté sur Spotify en 2025, a débuté sa résidence de 30 jours dans son Porto Rico natal, à El Choli, du 11 juillet au 14 septembre. Son concert prend la forme d'une fête privée, et déjà, quelques-uns des plus grands noms du divertissement et du sport sont apparus en arrière-plan pendant les performances de Bad Bunny, dont LeBron James et Ricky Martin.

Mbappé est le dernier en date à s'être ajouté à la liste des artistes les plus prestigieux, en se produisant aux côtés de la star du Paris Saint-Germain et du Maroc Achraf Hakimi, dont il est un ami proche. Le duo a également été aperçu en train de prendre un selfie avec Bad Bunny.

Achraf et Mbappé ont tissé des liens étroits au Parc des Princes, Achraf ayant déménagé dans la ville natale de Mbappé, et vice-versa. Avant le transfert de Mbappé dans la capitale espagnole, Achraf et Mbappé ont effectué plusieurs voyages à Madrid.

Mbappé et Lunin assistent à la cérémonie d'adieu

Arrivé en grande pompe l'an dernier, Mbappé pourrait bien pouvoir se détendre un peu plus en tant que star du Real Madrid cette année. Après une Coupe du Monde des Clubs décevante aux États-Unis, qu'il a manquée en grande partie en raison d'une blessure, Mbappé était de retour dans la capitale espagnole la semaine dernière pour faire ses adieux à Lucas Vazquez. Il continue néanmoins d'être poursuivi en justice par le PSG, après avoir déposé puis abandonné une plainte pour harcèlement contre son ancien club, tout en poursuivant sa réclamation contre le champion d'Europe pour 55 millions d'euros de salaires impayés. Il fait également l'objet d'une enquête pour versements aux forces de sécurité françaises.