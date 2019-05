Mbappé, Kehrer… Les réactions après PSG-Dijon (4-0)

Paris n'a pas fait dans la demi-mesure lors contre Dijon. Après la victoire et la célébration du titre, les joueurs ont exprimé leur satisfaction.

Les joueurs du PSG ont pu fêter ce samedi leur titre de champion de . Après avoir laminé Dijon sur le score de 4 à 0, ils ont reçu l'Hexagoal et communié avec leurs supporters. Même si la saison n'est pas totalement réussie, la joie était là et personne n'a boudé son plaisir. Certains joueurs sont aussi passés devant les micros afin d'évoquer leur avenir. Voici un florilège des principales réactions d'après-match émanant du Parc.

Thomas Meunier (défenseur du PSG sur Canal+) : "Saison étrange ? Mais on reviendra toujours au même probleme. Aujourd'hui, on a confirmé la suprématie sur le championnat. C'est bon de rester au sommet. Y a du bon travail effectué. Il y a des choses à changer, rien n'est jamais parfait, mais il faut se féliciter du travail accompli. Mon avenir ? Je n'ai rien de clair, les gens se renseignent. Il me reste un an de contrat. Le club connait ma position. Je veux rester. Est-ce que je conviens ou pas ? Peut-être qu'ils veulent changer de cycle".

Edinson Cavani (attaquant du PSG sur Canal+) : "C'est magnifique (la communion avec les supporters). Ce sont des choses que tu peux garder pour toujours. Tout se fait à base de travail, d'éducation et de professionnalisme. Les supporters te donnent la reconnaissance de ça. Et sincèrement c'est magnifique. Je ne peux que les remercier en se donnant à fond sur le terrain (…) Il faut respecter le contrat. Je veux finir mon contrat ici. Après, on verra. Je veux rester ici, j'aime bien le club, la ville et ma vie ici. Après le football, cela ne dépend pas que de toi. Il y a aussi les dirigeants. Moi je veux rester ici jusqu'à la fin de mon contrat".

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : "C'était une belle fête. On est contents et on va célébrer ça. Je ne suis pas pressé d'être à la saison prochaine. Ce qu'il nous fait la saison prochaine ? Il y a des gens qui font ce travail, ce n'est pas le mien. Moi je vais tout donner lors du dernier match et après je vais en sélection".

Loïc Mbé Soh (défenseur du PSG) : "C'est une récompense de tout le travail qu'on a fait depuis le début de la saison. Je suis très content (...) Ce n'est que le début, il faut continuer comme ça. L'équipe me met à l'aise. Ils me parlent beaucoup car je ne suis qu'un jeune qui vient de faire ses débuts. Je joues sans pression et je donne le maximum. Un premier titre ? Je veux en gagner plein. Ici à Paris. Ca donne beaucoup d'envie et on n'est jamais rassasiés. Ce que le coach me dit ? Jouer tranquille et respecter les consignes. Me donner à 100%. Mes idoles dans le foot ? Elles sont toutes ici. Marquinhos, Thiago Silva et Kimpembe. C'est quelque chose d'être à leur cotés. Le Parc en fusion ? Oui, c'est chez nous et c'est magique. C'est ma première ici".

Thilo Kehrer (défenseur du PSG) : "Ce sont de belles émotions, ça fait plaisir. Au début on a très bien joué. Aujourd'hui on a bien fini la saison à la maison, on peut maintenant célébrer. Nous nous sommes parlé avant le match et on s'est dit qu'on voulait bien finir la saison devant nos supporters. Ils méritaient qu'on fasse un bon match et qu'on gagne avant la célébration. On est satisfait, on sait aussi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer, s'améliorer, être plus constants. Mais après, on est fier aussi aujourd'hui de gagner ce titre. Ma saison ? C'était ma première saison pour le PSG ici en France. Si je regarde toute la saison c'est un peu trop tôt pour juger, mais je pense que j'ai fait des bons matches, je suis encore jeune aussi. Je peux encore m'améliorer, faire beaucoup mieux. C'est mon objectif pour la saison prochaine, pour le futur. Ce qu'il faut améliorer ? On va en parler avec le coach. Il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire mais ce n'est pas le moment de parler de la saison prochaine, aujourd'hui c'est la fête".

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Parc des Princes