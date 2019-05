PSG-Dijon 4-0, le PSG fête sa dernière à domicile en atomisant Dijon

Le PSG, déjà champion et dont c'était le dernier match à domicile, a largement battu un DFCO luttant pour le maintien avec un Mbappé buteur.

De retour après trois matches de suspension, Kylian Mbappé, 30 buts en L1 cette saison au coup de sifflet initial, voulait soigner ses stats lors de ce dernier match à la maison face à une équipe dijonnaise qui lutte pour le maintien et que le PSG a déjà battu lourdement à deux reprises cette saison en championnat et en Coupe. Mission plus qu'accomplie pour le natif de Bondy.

Ce samedi soir, le PSG a surtout signé une entame canon. En effet, dès la 3e minute, Draxler alimente Di Maria sur le flanc droit. L'ancien madrilène et mancunien revient sur sa patte gauche et essaie un enveloppé. Le cuir est dévié et termine au fond des cages de pour une ouverture du score très précoce.

Paris, déjà champion, est loin de se reposer sur ses lauriers pour autant. Preuve en est cette récupération de Meunier une minute plus tard, qui enchaîne avec un rush lequel débouche sur un décalage pour Di Maria, dont le centre trouve la tête de Cavani. Tout récent papa d'une petite fille, le Matador uruguayen fête cette naissance par un but.

Message des supporters parisiens à leur buteur. " #Cavani : une légende n'a pas de prix" #PSGDFCO pic.twitter.com/Z3fCRYaYUt — Benjamin Quarez (@B_Quarez) 18 mai 2019

Une réalisation saluée comme il se doit par les fans du PSG en tribunes, adressant un message limpide à l'ancien napolitain : "Cavani, une légende n'a pas de prix". Mais le match est loin d'être fini. Il vient même de commencer au grand dam des supporters -et des joueurs- dijonnais. En quête de Soulier d'Or, Mbappé marque à la 36e minute une réalisation pleine d'opportunisme. L'ancien monégasque met en orbite Kurzawa sur le flanc gauche. Ce dernier centre pour Cavani, qui se manque face au but vide. Mbappé ne se laisse pas prier pour finir l'action. 3-0, ce sera d'ailleurs le score au repos, où des visiteurs au bloc trop distendu se voient réduits à l'état de spectateurs privilégiés.

La seconde période ressemblera beaucoup à la première, avec une nouvelle réalisation inspirée signée Mbappé peu avant l'heure de jeu. Yambéré perd le cuir au centre du pré. Mbappé reçoit une passe laser dans la profondeur signée Paredes pour lober Runarsson d'un joli ballon piqué pour le 4-0.Le match baisse en intensité au fil des miutes, Mbappé tirant tout de même au dessus à la 75e minute.

4-0 sera donc le score final. Paris s'impose largement à la maison et célèbre un Cavani nouveau papa tout en permettant à Mbappé de poursuivre sa quête du Soulier d'Or avec 32 buts au total.