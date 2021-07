Mbappé incertain contre Lille

Mauricio Pochettino n’a pas pu garantir la présence de Kylian Mbappé, dimanche lors du Trophée des Champions contre le LOSC.

Le PSG livre dimanche soir son premier match officiel de la saison. Les joueurs de la capitale se mesurent à Lille pour le compte du Trophée des Champions. Pour cette rencontre, les Parisiens ne pourront pas compter sur l’ensemble de leurs éléments. Sergio Ramos et Neymar seront absents et il se peut que Kylian Mbappé soit également indisponible.

Une décision prévue samedi pour Mbappé

L’international français vient à peine de reprendre l’entrainement et il n’est peut-être encore prêt pour prendre part à un match enjeu. Mauricio Pochettino l’a reconnu à demi-mot, ce vendredi en conférence de presse : « Avec le staff, on est en train d'analyser la situation de ces joueurs qui sont arrivés en dernier. On décidera demain s'ils font le voyage. »

S’il est retenu dans le groupe qui s’envole pour l’Israël samedi, Mbappé ne jouera certainement pas d’entrée face aux Dogues vu qu’il n’a pas encore disputé le moindre match officiel. Il est plus probable, dans le cas échéant, qu’il soit incorporé en seconde période en fonction de l’évolution du score.

Le doute qui entoure la présence Mbappé n’a rien à avoir avec le différend qui l’oppose actuellement à sa direction. L’intéressé aurait été contrarié par la publication d’une interview dans le magazine officielle du club et dans laquelle il se projetait sur la saison à venir avec le club.

Avec ou sans Mbappé, le PSG a pour obligation de bien négocier ce premier rendez-vous. Le coach argentin ne dit pas autre chose, mais il refuse d’évoquer le terme revanche. « Il y a un trophée à gagner. On est le PSG. On sait ce qu'on a à faire. Une revanche face à Lille ? Non. Lille mérite son crédit. Mais on était déçu par nous-mêmes. Ce n'est pas un bon souvenir. C'est plus une revanche contre nous-mêmes. »