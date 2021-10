Equipe de France : Noël Le Graët prend position concernant une Coupe du monde tous les deux ans

Le président de la FFF s'est montré plutôt en faveur de la réforme de la Coupe du monde actuellement en discussion à la FIFA.

"Pour être le plus honnête, mon premier sentiment de par ma première vie de joueur, le fait de pouvoir passer à une Coupe du monde tous les deux ans, ça me donne le sentiment de la banaliser. Après si la majorité des intérêts est là, ça pourra passer. Je ne vais pas faire l'ancien combattant, la Coupe du monde c'est tous les quatre ans, on est habitué à cela et c'est très bien comme ça. Si ça doit se faire, ça se fera, mais si ça se fait, je serai plus concerné et à ce moment-là, j'en parlerai plus précisemment", a lancé Didier Deschamps ce jeudi au sujet de la Coupe du monde tous les deux ans.

Mis sur la table par Arsène Wenger et la FIFA depuis quelques semaines, le projet de faire passer la Coupe du monde de quatre ans à deux ans fait énormément parler chez les acteurs et les observateurs du football mondial. Si le côté lucratif de ce choix peut plaire à certains, d'autres sont bien plus conservateurs et estiment comme Didier Deschamps qu'en rapprochant les dates des Coupes du monde ce serait la banaliser.

Une chose est sûre, ce dossier divise et pour le moment, il n'a pas encore été tranché à la FIFA. L'UEFA a d'ailleurs sorti les griffes en menaçant de boycotter la Coupe du monde si elle venait à être disputée tous les deux ans, conscient de l'impact que cela aurait sur le calendrier des compétitions de clubs et notamment sur les championnats nationaux et la Ligue des champions. Au lendemain de la prise de parole de Didier Deschamps, Noël Le Graët, président de la FFF, a pris position à ce sujet.

Le Graët plus emballé que Deschamps

L'article continue ci-dessous

Le président de la FFF n'est pas contre une Coupe du monde tous les deux ans, des propos relayés par L'Equipe : "J'y suis très favorable pour les filles à condition qu'elle se joue en hiver et pas en été en étant trop proche de celle des garçons. Pour les garçons, personnellement, je ne suis pas contre, mais je ne donne pas non plus un blanc-seing. Il y a une grosse réflexion de ma part. Il faut que je sache si ce projet enrichit ou appauvrit la Fédération Française de Football, dont je suis le président".

Noël Le Graët estime qu'il faut absolument évaluer ce projet : "Ne pas regarder ce projet de près serait une erreur. Je comprends que les autres pays soient fâchés que l'Europe ait organisé une compétition nouvelle (la Ligue des Nations), qui les empêche de pouvoir jouer des matches amicaux contre les Européens. On ne peut pas ignorer les autres parties du monde. Les pays riches trouvent toujours des compétitions pour jouer entre eux".

"J'ai écouté la plaidoirie de l'Afrique du Sud et du Maroc qui expliquaient leur difficulté à trouver des matches amicaux parce que l'Europe a bloqué toutes les dates. Donc, je le répète, je n'ai aucune opposition à une Coupe du monde tous les deux ans, même si je demande à regarder cela de plus près", a conclu le président de la FFF. Sans ce montrer garant de ce projet, Noël Le Graët ne semble donc pas totalement fermé à une Coupe du monde tous les deux ans.