Mbappé et le PSG vers une réconciliation, l’incroyable rebondissement

Kylian Mbappé et le PSG pourrait finir par s’entendre si l’on en croit les dernières rumeurs qui circulent.

Tout ça pour ça ! Kylian Mbappé et le PSG seraient en passe de régler leur différend après s’être donné au spectacle devant le monde entier pendant un mois et demi. Le contentieux pourrait même se transformer en un accord pour une prolongation de contrat.

Un nouveau contrat en vue pour Mbappé

D’après une information divulguée par Canal+ ce samedi, les négociations entre les deux parties viennent de reprendre. Et il est question d’un nouveau contrat proposé à l’international français.

Mesurant parfaitement le fait que la situation d’impasse ne pouvait pas s’éterniser, Mbappé et ses dirigeants ont accepté de discuter. Et cette réunion aurait donc débouché sur un potentiel compromis. Le crack de Bondy accepterait finalement de parapher un nouveau deal et qui assurerait à son employeur une indemnité de transfert en cas de départ.

Ce scénario suggère que c’est Nasser Al-Khelaifi qui a eu le dernier mot dans les bras de fer opposant les deux hommes. Mais ça serait partir du postulat que Mbappé veut changer d’air dans un futur proche. Or, il semblerait que ce n’est pas vraiment le cas. L’ancien monégasque envisage toujours de s’inscrire dans la durée avec les champions de France. Meilleur buteur de l'histoire du club avec 212 buts inscrits, il se verrait marquer encore un peu plus les esprits dans la capitale française en améliorant ses différents records et en allant surtout chercher la prestigieuse Ligue des Champions.

La piste Real s’éloigne pour Mbappé

Cette situation a de quoi réjouir les supporters parisiens et aussi Luis Enrique. Ce dernier avait exprimé vendredi son désir de pouvoir compter sur son joueur vedette rapidement. En revanche, une telle fin aurait de quoi faire grincer quelques dents du côté de Madrid. Le Real verra la star française lui tourner le dos après lui avoir longtemps fait espérer un engagement imminent. Mais, les Merengue et leur président Florentino Pérez commencent maintenant à être habitués.

En attendant que tout rentre dans l’ordre, Mbappé reste tout de même à l’écart de l’équipe première du PSG. Ce samedi, à l’occasion du match de son équipe contre Lorient, il était présent en tribunes aux côtés de son nouveau coéquipier, Ousmane Dembélé.