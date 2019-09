France-Albanie : la vie sans Kylian Mbappé

L'équipe de France jouera samedi (20h45) contre l'Albanie sans Kylian Mbappé dans le onze de départ. Une première depuis le 11 octobre 2018.

Il va falloir faire sans lui. Samedi, contre l'Albanie (20h45), l'équipe de va devoir composer sans Kylian Mbappé. Une absence de taille pour le secteur offensif des Bleus qui n'avait plus été orphelin du Parisien [dans le onze de départ] depuis le 11 octobre 2018 et le match nul contre l' au Stade de France (2-2).

Ce jour-là, l'ancien Monégasque était entré en jeu et avait renversé la situation, provoquant un but contre son camp avant de convertir un penalty en toute fin de match.

Son absence contre l'Albanie pourrait changer quelques petites choses, d'ailleurs, si l'on en croit Blaise Matuidi : "On connaît tous les qualités de Kylian (Mbappé). C'est un plus pour une équipe, on en est conscient. Jouer sans Kylian, ça peut être différent parce que c'est un joueur extraordinaire. Mais il y en a d'autres qui sont présents. Il faudra faire en sorte que cette absence ne soit pas préjudiciable."

L'occasion de se montrer pour Coman

Pour compenser son absence, le sélectionneur Didier Deschamps devrait opter pour le Bavarois Kingsley Coman sur l'aile droite. Un joueur dont il a loué les qualités : "Il faut le gérer, mais lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur très intéressant et je trouve que depuis un moment il a gagné en efficacité. Il marque des buts et il fait marquer. J'espère qu'il sera en pleine forme pour nous demain."

Hugo Lloris rappelle aussi qu'il reste Olivier Giroud et Antoine Griezmann pour animer l'attaque des Bleus. "Je pense que les réponses sont toujours d'ordre collectif, dit-il. Quand Kylian est là, on peut s'appuyer sur sa qualité individuelle, sur sa vitesse, que ce soit dans le couloir droit ou parfois dans l'axe. La réflexion aujourd'hui, c'est de proposer quelque chose en fonction des joueurs qui vont être utilisés. On aura les consignes du coach à respecter, mais on peut aussi s'appuyer sur l'expérience d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann pour être les leaders d'attaque et amener la ligne offensive dans la bonne direction."

Quoi qu'il en soit, cela fait depuis le 2 juin 2017 et un match contre le (5-0) que les Bleus n'ont plus joué 90 minutes sans Mbappé. Une autre époque où la France n'avait qu'une seule étoile et Mbappé n'était pas encore un joueur du PSG.