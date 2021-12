Mbappé annonce la couleur pour le choc PSG – Real

En février prochain, en 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG croisera le fer avec le Real Madrid. Cette rencontre sera particulière pour Kylian Mbappé. Lors de cette opposition, l’international tricolore pourrait faire face à ce qui pourrait devenir sa nouvelle équipe à partir du mois de juillet prochain.

La situation est peu commune, mais elle n’est pas de nature à déstabiliser le prodige Bondynois. Ceux qui pouvaient avoir un doute à ce sujet ont pu se rassurer en écoutant ce lundi les propos de l’intéressé lors des Globe Soccer Awards.

« La seule chose que je puisse voir ou prédire pour le Real Madrid-PSG, c'est la victoire du Paris Saint-Germain. Ce sera un match difficile et compliqué mais je veux gagner à la fois la Champions League et la Coupe du monde en 2022 », a déclaré Mbappé. Des propos forts et qui vont certainement beaucoup plaire à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi.

Mbappé veut « continuer à gagner en club et en sélection »

Pour rappel, Mbappé n’a pas encore eu la chance de gagner un titre continental avec l’équipe francilienne. Il en était tout proche en 2020, avec une défaite concédée en finale contre le Bayern. En 2017/2018, lors de sa première année au club, il avait connu la déception de perdre dès les 8es. Et c’était face au Real déjà. L’heure de la revanche a semble-t-il sonné.

Lors de cette cérémonie aux Emirates Arabes Unis, Mbappé a reçu la récompense du meilleur joueur de l’année. Un prix qui lui fait plaisir et qui lui ouvre l’appétit pour la suite. Il veut continuer à cumuler les récompenses et de préférence celles d’ordre collectif. « Je suis un gars chanceux, a-t-il lâché. Je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner, parce que sinon quelqu'un d'autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club. »