Houssam Aouar en équipe d'Algérie : "Ce n'est pas un choix contre la France"

International français à une reprise, Houssem Aouar a décidé de rejoindre l'équipe d'Algérie. Un choix qui fait beaucoup de bruits et qu'il explique.

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais recevait le FC Nantes au Parc OL. Lors de son entrée en jeu à la 74e minute, Houssem Aouar a été sifflé par le public lyonnais qui a ensuite entonné une Marseillaise.

Une réaction probablement liée à la mauvaise saison du joueur mais aussi à son choix de jouer pour l'équipe d'Algérie après avoir porté les couleurs de l'équipe de France chez les jeunes puis en A (1 sélection le 7 octobre 2020 lors d'une victoire 7-1 contre l'Ukraine).

Aouar clarifie ses propos sur l'équipe de France

Après la rencontre entre l'OL et Nantes, Houssem Aouar a accordé un entretien à Téléfoot qui a été diffusé ce dimanche 19 mars 2023.

Le milieu de terrain de l'OL explique pourquoi il a fait le choix de changer de sélection : « Je suis prêt à faire face aux critiques et puis, je les comprends aussi. C'est comme ça et c'est mon choix et je suis prêt à faire face. Cet été, lors de mes vacances, je suis allé en Algérie. Quand j'ai vu que le président et le sélectionneur sont venus pour me tendre la main j'y ai un vu un signe du destin. »

Houssem Aouar a également tenu à démentir des propos qui lui sont prêtés sur le fait qu'il aurait des regrets à avoir joué pour l'équipe de France : « Non, pas du tout, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ça a été mal repris et mal compris. Ce que j'ai dit c'est que j'avais eu le regret de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt. Ce n'est pas un choix contre la France, pas du tout, loin de là. J'ai été formé ici, je suis Français aussi, j'ai beaucoup appris ici, avec la formation française, j'ai côtoyé de grands joueurs, de très bons éducateurs mais dans le football, c'est comme ça, on aime ce qui est un peu racoleur. C'est tout simplement dommage. »

Aouar rejette l'idée d'un choix par défaut

Beaucoup d'observateurs, comme Raymond Domenech, estime que le choix d'Aouar de rejoindre l'Algérie est parce qu'il n'a plus le niveau pour l'équipe de France. Aouar réfute avoir fait un choix par défaut : « C'est un manque de respect envers notre pays. Il y a de très bons joueurs en Algérie. Il y a tellement de joueurs africains qui sont dans les meilleurs du monde, je pense à Sadio Mané, à Riyad Mahrez, à Mohamed Salah, à Victor Osimhen, et je peux en citer encore beaucoup, donc ce n'est pas du tout un choix par défaut. »

« En faisant ce choix-là, on ne m'a jamais dit que tout allait être acquis, que j'allais venir et avoir le temps de jeu nécessaire ou ce que je voulais, non pas du tout. J'arrive et je suis sur un pied d'égalité avec tout le reste du groupe et à disposition du sélectionneur », ajoute Aouar.