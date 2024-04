Mauvaises nouvelles pour le PSG avant le Barça

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le PSG à quelques jours du choc contre le Barça.

C’est sans doute le choc le plus attendu cette saison. En tout cas, c’est celui qui suscite le plus de réactions depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les 10 et 16 avril prochains, le PSG va en découdre avec le Barça pour une place en demi-finale de la Coupe aux grandes oreilles. A quelques jours de la manche aller, le club parisien vient d’accueillir des nouvelles peu réjouissantes de la Catalogne.

PSG – Barça, une affiche qui fait toujours mal aux Parisiens

Le premier souvenir qui vient en tête lorsqu’on évoque le choc PSG – Barça, c’est bien la remontada subie par les Parisiens en 8es de finale de la C1 en 2017. Alors qu’ils avaient remporté la manche aller sur un score de 4-0, les Franciliens ont sombré au retour en perdant 6-1 face au Barça. Même si le PSG a pris sa revanche en 2021 (4-1, 1-1), le club garde toujours un souvenir amer de cette désillusion et ne compte plus perdre face au Barça.

Cette saison, Paris dispose d’un atout de taille en l’occurrence, Luis Enrique. Entraineur du Barça lors de la remontada, le technicien espagnol, aujourd’hui sur le banc du PSG, a l’occasion de se faire pardonner par le public francilien. Cependant, les nouvelles qui parviennent de Barcelone ce lundi sont moins rassurantes pour le PSG.

Le Barça en passe de récupérer deux cadres avant le PSG

En effet, le Barça devrait se présenter avec un effectif décimé face au PSG dans neuf jours. Le club blaugrana est notamment privé depuis plusieurs journées de certains cadres comme Pedri, De Jong, Alejandro ou encore Gavi, qui est out pour le reste de la saison. Mais, le Barça devrait récupérer deux d’entre eux d’ici le match aller contre le PSG le 10 avril prochain.

A en croire la presse catalane, Pedri se sentirait beaucoup mieux après sa blessure contractée il y a un mois face à l’Athletic Bilbao. L’international espagnol serait d’ailleurs apte pour participer aux entrainements collectifs du Barça et afin d’être prêt pour le PSG. Idem pour Frenkie De Jong qui pourrait faire partie du voyage à Paris dans quelques jours. Blessé à la cheville droite, le milieu de terrain néerlandais serait également proche d’un retour sur le rectangle vert.