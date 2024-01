Mauritanie - Angola : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Mauritanie, déçue, tentera de se remettre de sa défaite inaugurale en affrontant l'Angola dans le cadre de la CAN, samedi au Stade de la Paix.

La Mauritanie et l'Angola chercheront à obtenir leurs premières victoires dans la Coupe d'Afrique des Nations 2023 lorsqu'ils s'affronteront. Les deux nations sont en compétition dans le groupe D où, après une première journée, l'Angola est deuxième et la Mauritanie quatrième. Il s'agit de la cinquième rencontre entre ces deux équipes et de la deuxième lors d'une CAN.

L'Angola a le moral au plus haut

Les Lions de Chinguetti se sont inclinés sur un penalty en fin de match contre le Burkina Faso lors de leur entrée dans le Groupe D, tandis que les Palancas Negras ont tenu en échec l'Algérie, championne d'Afrique en 2019, sur le score de 1-1.

Malgré une excellente prestation contre le Burkina Faso, la Mauritanie a dû s'incliner 1-0 après avoir concédé un penalty en fin de match, finalement transformé par Bertrand Traoré.

Les troupes d'Amir Abdou ont été félicitées pour leurs efforts dans la possession du ballon contre les Etalons et pour leur agressivité contrôlée qui a permis à leurs adversaires de ne pas s'amuser pendant la majeure partie de la rencontre.

Les Lions de Chinguetti savent que la rencontre de samedi représente une nouvelle occasion pour eux de remporter leur première victoire à la Coupe des Nations, lors de leur huitième match dans l'épreuve continentale.

L'avenir nous dira si cela se concrétisera, mais Abdou devrait exiger de son équipe qu'elle fasse preuve de la même énergie que contre le Burkina Faso pour se donner une chance de se battre contre les Angolais.

Quant aux Palancas Negras, elles espèrent reprendre là où elles se sont arrêtées contre l'Algérie lorsqu'elles entreront sur le terrain pour leur deuxième match du groupe D de l'AFCON 2023.

Horaire et lieu du match

Le match aura lieu au Stade de Bouaké (Stade de la Paix) - Samedi 20 janvier 2024 à partir de 18h00.

Les compos probables du match Mauritanie - Angola :

Mauritanie : Babacar; Ibrahim, Abeid, Ba, El Abd; Gassama, Thiam, Fofana, Kamara; Tanji, Koita.

Angola : Adilson – Carneiro, Buatu-Mananga, Gaspar, Augusto – Keliano, Cafumana, Ribeiro – Luvumbo, Milson, Dala.

Sur quelle chaîne suivre le match Mauritanie - Angola

Le match Mauritanie - Angola (CAN 2024) sera diffusé en direct le 20 janvier 2024 à 18h00 sur BeIn Max10. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.