Mauricio Pochettino : "Mbappé a beaucoup d'amour pour le PSG et l'a toujours montré"

Interrogé sur les quelques sifflets envers Kylian Mbappé, l'entraîneur parisien a préféré l'attitude irréprochable de l'international français.

Quel est votre point de vue sur cette victoire contre Clermont (4-0) ?

Mauricio Pochettino : Je suis content du résultat car durant la préparation de ce match, on savait que ce ne serait pas un match facile contre une équipe qui joue bien au foot. Je suis aussi satisfait car les joueurs qui n'étaient pas en sélection ont répondu présent en faisant un très bon match comme Draxler, Herrera ou Rafinha.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Donnarumma et peut-il être titulaire contre Bruges mercredi ?

Je suis content de son rendement pour son premier match. Les décisions se prendront au fur et à mesure des matchs.

Comment vont les Sud-Américains ?

Ils sont rentrés hier soir (vendredi) à Paris et se sont entraînés au centre Ooredoo. On est content qu'ils soient rentrés à la maison pour bien préparer le prochain match.

Comment Mbappé vit certains sifflets ?

Sincèrement, je n'ai rien entendu. J'ai surtout vu qu'il y avait une ovation quand il a été frappé un corner. Kylian Mbappé est un grand professionnel. C'est un très grand joueur et un bon gars, il a beaucoup d'amour pour le PSG et il l'a toujours montré depuis qu'il est avec nous.

En ce début de saison, les milieux de terrain ont marqué presque autant de buts que la saison passée, était-ce l'une de vos ambitions dans le jeu ?

En effet, c'est important qu'il n'y ait pas que les joueurs offensifs qui marquent et je suis content que ça vienne aussi de cette deuxième ligne. Cela nous permet d'avoir de la variété dans notre jeu.

Comment voyez-vous l'évolution d'Idrissa Gana Gueye sur le plan de la confiance ?

C'est un joueur important pour nous dans l'équilibre qu'il donne à l'équipe et encore plus maintenant qu'il marque des buts. Il est avec nous depuis le début de la préparation et a eu un petit moment de recul après avoir contracté le Covid. Mais il est vraiment bien revenu depuis.

Propos recueillis par Marc Mechenoua, au Parc des Princes.