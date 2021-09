PSG : Neymar, Messi et les Sud-Américains forfaits contre Clermont

Mauricio Pochettino a confirmé l'absence des joueurs sud-américains pour la rencontre face à Clermont.

Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs éléments importants pour la réception de Clermont en Ligue 1 ce samedi. Outre les forfaits de Sergio Ramos, Marco Verratti, Colin Dagba, Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Ismael Gharbi, confirmé par le club de la capitale dans son traditionnel communiqué médical, l'entraîneur du PSG devra faire sans les joueurs sud-américains et plus particulièrement les Brésiliens et les Argentins.

En effet, les joueurs de ses deux sélections nationales vont rentrer trop tardivement de leur déplacement en Amérique du Sud pour pouvoir être opérationnels face à Clermont. Brésiliens et Argentins ont disputé un match qualificatif pour la Coupe du monde 2022 dans la nuit de jeudi à vendredi et ont rapidement pris un avion après leurs rencontres respectives. Alors que c'était dans l'air du temps, Mauricio Pochettino a confirmé la nouvelle en conférence de presse.

L'entraîneur argentin a indiqué que Neymar, Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria ne seraient pas dans le groupe pour affronter Clermont ce samedi. "Pour les joueurs sud-américains, pour une question de bon sens, Paredes, Messi, Di Maria, Neymar, ils ne seront pas là", a indiqué l'entraîneur du PSG devant la presse. Ces joueurs pourront en revanche être disponibles pour le premier match de Ligue des champions face à Bruges mercredi prochain. Néanmoins, Mauricio Pochettino a également confirmé des bonnes nouvelles entrevues lors de l'entraînement de la matinée.

L'article continue ci-dessous

Icardi et Kimpembe dans le groupe ?

Kylian Mbappé, qui a repris la course mercredi, était bien là, tout sourire à l'entraînement ce vendredi matin. L'Argentin a confirmé sa présence dans le groupe : "Maintenant Kylian s'entraîne avec nous et on verra demain s'il sera dans le groupe". Mauro Icardi était également présent ce vendredi à l'entraînement. Victime d'une entorse acromio-claviculaire, son retour à l'entraînement collectif était pourtant estimé à 3 ou 4 semaines, le 20 août. L'entraîneur argentin s'est montré optimiste sur la possibilité de compter sur son attaquant face à Clermont.

Sorti contre la Finlande, Presnel Kimpembe était aussi à l'entraînement collectif du PSG. De bonne humeur, le défenseur a été rassuré par les examens et a simplement reçu un coup lors du dernier match des Bleus. Selon nos informations, la tendance est plutôt à ce qu'il ne démarre pas demain. Voire à ce qu'il soit laissé au repos après avoir disputé les trois rencontres des Bleus.

Pour pallier le manque d'attaquant en prévision du match de L1, Mauricio Pochettino a de nouveau fait appel au jeune Sekou Yansané. Le jeune attaquant, auteur d'un triplé avec les U19 face à Orléans le 5 septembre, s'entraîne depuis plusieurs jours avec les pros et devrait faire sa première apparition avec le groupe samedi.