Matuidi : "Rejoindre la Juve ? Une progression"

Le milieu de terrain est revenu sur son choix de quitter le PSG pour rejoindre le champion d'Italie à l'été 2017.

Blaise Matuidi dispute sa troisième saison sous le maillot de la , qu'il a rejoint en 2017 après six ans au PSG. Un transfert qui constituait une suite logique à donner à sa carrière, comme il l'a affirmé pour RMC Sports.

"Rejoindre la Juve ? Oui, c'est une progression. C'est pour moi une suite logique à donner à ma carrière. Sans faire offense à Paris qui est un grand club. Pour moi, c'était facile en fait de choisir. Il n'y avait pas d'autre choix, tout simplement", a-t-il confié avant d'assurer que le club bianconeri lui convenait parfaitement.

"C'est la Juve, et ça me correspondait surtout. Si ça ne me correspondait pas, je n'aurais pas fait le pas. Je pense que tout était fait pour que je vienne ici et que je m'épanouisse. Surtout, c'est un club qui a connu ces dernières années des finales de la Ligue des Champions. Ça a aussi eu un choix dans ma carrière. Elle a l'ambition de gagner la ."

Après avoir été sacré champion d' à deux reprises, le champion du monde français espèrera aller au bout sur la scène européenne cette saison. Cela passera par un huitième de finale contre , dont le match aller se disputera au Parc OL fin février.