PSG - Blaise Matuidi n’a pas senti "l’envie de le garder" en 2017

Lors d’un entretien accordé à RMC Sports, le milieu de terrain de la Juventus est revenu sur son départ du PSG en 2017.

Il aura été l’un des hommes de base du projet, le premier à écrire les lignes de l’histoire QSI à Paris. Débarqué en 2011 en provenance de Saint-Etienne, Blaise Matuidi s’est rapidement imposé comme un patron dans ce PSG new look, dont il a accompagné et facilité l’évolution au fil des années. Jusqu’à ce fameux départ pour Turin en 2017.

À l’époque, de nombreuses raisons ont été évoquées dans la presse pour tenter de l’expliquer. Une fin de cycle après la remontada contre le Barça ? Une manière comme une autre de faire de la place à Adrien Rabiot ? Un désir unilatéral d’un joueur qui voulait changer d’air ? Au final, aucune réponse officielle n’a jamais vraiment été apportée.

"Si on veut vraiment te garder, on te garde"

Mais nos confrères de RMC Sport, dans le cadre de l’émission "Comme Jamais", ont finalement réussi à parler de ce sujet sensible avec celui qui avait décidé de rejoindre la pour environ 30 millions d’euros, bonus compris.

"Je ne dirais pas qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte parce qu'on m'a dit que je pouvais rester, si je voulais, explique-t-il. J'avais le choix. Si je voulais rester je serais resté. Je n'ai pas senti l'envie du club, ou du moins de certaines personnes, de forcément me garder. Si on veut vraiment te garder, on te garde", a confié le champion du monde à nos confrères, avec une petite pointe d’amertume…