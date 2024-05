Massimiliano Allegri n'est plus l'entraineur de la Juventus (Officiel)

Massimiliano Allegri a été limogé de son poste d’entraineur par la Juventus Turin, vendredi.

Massimiliano Allegri et la Juventus, c’est terminé. Après un deuxième passage sur le banc du club, la direction bianconera a montré le chemin de la porte à l’entraineur italien ce vendredi. Le club turinois a officialisé le départ de l’ex-coach de l’AC Milan il y a quelques heures.

La Juventus vire Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri ne connaitra pas une neuvième saison à la tête de la Juventus Turin. Après un premier passage entre 2014 et 2019, le technicien italien était revenu dans le Piémont en 2021. Trois après son retour et un dernier exercice moins reluisant malgré une Coupe d’Italie remportée mercredi face à l’Atalanta (1-0), l’ex-coach de l’AC Milan a été viré ce vendredi.

L'article continue ci-dessous

« La Juventus annonce que Massimiliano Allegri a été relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine. Ce licenciement fait suite à certains comportements pendant et après la finale de la Coppa Italia, que le club a jugé non compatibles avec les valeurs de la Juventus et avec le comportement que doivent garder ceux qui la représentent. Elle met fin à une période de collaboration qui a commencé en 2014, a repris en 2021 et s’est terminée après les 3 dernières saisons en même temps que la finale de la Coupe d’Italie. Le club souhaite à Massimiliano Allegri bonne chance pour ses projets futurs », a écrit la Juve dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Les raisons de l’éviction d’Allegri

Le limogeage de Massimiliano Allegri fait suite notamment à des mésententes entre la direction piémontaise et lui. La presse italienne fait surtout état d’une relation tendue entre le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, et Allegri. Très souvent critiqué par les supporters turinois pour son jeu peu attrayant, le technicien de 56 ans s’est enlisé après s’être embrouillé récemment avec un journaliste.

GOAL

Ce qui explique pourquoi la Vielle Dame évoque « certains comportements non compatibles avec les valeurs de la Juventus » pour expliquer son licenciement. Un motif qui éviterait d’ailleurs à la Juve de payer de s’acquitter des indemnités envers Massimiliano Allegri. Par ailleurs, le Transalpin devrait être remplacé sur le banc de la Juventus par Thiago Motta. Les discussions entre l’ancien joueur du PSG, actuel coach de Bologne, sont très avancées, comme le rapporte Foot Mercato.