Pronostic Bologne vs Juventus Turin : Serie A 20/05/2024

La saison de Bologne a été un véritable conte de fées. Thiago Motta a réalisé une formidable campagne 2023/2024 en Serie A.

Bologne et Juventus sont presque certaines de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine.

Les deux équipes ont perdu seulement cinq matchs chacune cette saison, alors comment ce match va-t-il se dérouler ? Bologne peut-elle décrocher une dernière victoire à domicile pour couronner une belle saison 2023/24 ?

Meilleurs paris pour Bologne contre Juventus

Match nul à des cotes de 3.05, résultant en une chance de 32.79 % que le match se termine par un match nul.

Plus de 0.5 buts en première mi-temps à des cotes de 1.55, résultant en une chance de 64.52 % que le match ait un ou plusieurs buts en première mi-temps.

Bologne gagne sans pari nul à des cotes de 1.75, résultant en une chance de 57.14 % pour que Bologne gagne le match plutôt que la Juventus.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : évaluation de la forme des deux équipes

Cela promet d'être un duel alléchant entre deux des équipes les plus solides de Serie A de la saison 2023/24. Bologne et la Juve ont des bilans identiques de 18 victoires, 13 nuls et seulement cinq défaites – même moins que Milan, deuxième, qui en compte six.

La forme à domicile de Bologne a été le fondement de leur percée dans les places de qualification pour la Ligue des Champions cette saison. Les troupes de Motta ne craindront pas la Juve qui vient en ville, ayant seulement perdu de justesse contre l'Inter en mars.

C'est la fête à Bologne après que la victoire d'Atalanta contre Rome ait sécurisé leur place dans la Ligue des Champions de la saison prochaine. Ils seront désespérés de terminer leur campagne à domicile en beauté contre leurs adversaires turinois.

Quant à la Juventus, la finale de la Coppa Italia contre l'Atalanta a été leur principal focus ces derniers jours. Les hommes de Massimiliano Allegri ont été bien loin du rythme effréné du titre imposé par l'Inter cette saison.

Néanmoins, ils restent exceptionnellement difficiles à battre. La Juve a perdu une seule fois à domicile, mais a goûté à la défaite quatre fois en déplacement. Cela suggère que Bologne a une chance de faire saigner le nez d'un autre géant.

Compositions probables pour Bologne contre Juventus

Composition probable de Bologne en 4-2-3-1 :

Ravaglia; Posch, Kristiansen, Calafiori, Lucumi, Aebischer, Freuler, Odgaard, Ndoye, Urbanski, Zirkzee

Composition probable de la Juventus en 3-5-2 :

Szczesny; Gatti, Rugani, Bremer, Cambiaso, Kostic, McKennie, Rabiot, Locatelli, Vlahovic, Kean

Pari 1 : Match nul @ 3.05 avec Betsson

Il semble y avoir plus de 32.79 % de chances pour que ce duel se termine par un match nul. Bologne sait qu'un point peut les maintenir au-dessus de la Juve à la troisième place en raison de la différence de buts.

En regardant la forme récente des deux équipes, Bologne a fait match nul dans trois de leurs cinq derniers matchs. Pendant ce temps, la Juventus a fait match nul dans quatre de ses cinq derniers matchs.

De plus, trois des quatre dernières rencontres entre les deux équipes se sont terminées par des matchs nuls 1-1. Même la Juve pourrait se contenter d'un point, sachant qu'un match à domicile contre Monza les attend le dernier jour.

Pari 2 : Plus de 0.5 buts en première mi-temps @ 1.55 avec Betsson

En regardant les statistiques des matchs à domicile de Bologne et des matchs à l'extérieur de la Juventus cette saison, 72 % de leurs matchs se sont terminés avec un but marqué en première mi-temps.

Avec des cotes de 1.55 disponibles chez Betsson, ils estiment qu'il n'y a que 64.52 % de probabilité qu'un but soit marqué en première mi-temps. Cela signifie qu'il y a plus de 7 % de valeur potentielle à saisir avec ce pari.

Bologne a une moyenne de 1.67 buts marqués par match à domicile, tandis que la Juve a une moyenne de 1.39 buts marqués par match à l'extérieur. Par conséquent, au moins quelques buts sont probables dans ce duel.

Pari 3 : Bologne gagne sans pari nul @ 1.75 avec Betsson

Il faut noter que Bologne vit une saison historique en 2023/24. Bologne a récolté 40 points sur son sol, tandis que ses points attendus (xPts) sont quelque peu inférieurs à 32.75.

Cela suggère que les marges fines ont été en leur faveur cette saison. Ils ont une moyenne de 2.22 points par match au Stade Renato Dall’Ara.

Gagnant 67 % de leurs matchs à domicile jusqu'à présent cette saison, la probabilité de victoire de Bologne dans le marché du Draw No Bet est d'environ 57 %, suggérant que ce jeu pourrait également offrir de la valeur. Ils ont seulement perdu 1-0 à domicile contre les champions de l'Inter en mars.