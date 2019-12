Massimiliano Allegri : "Mon retour sur un banc ? En juin"

Plus apparu sur un banc depuis la fin de son aventure à la Juventus Turin au terme de la saison 2018-2019, l'Italien ne veut pas se précipiter.

Plus apparu sur un banc depuis la fin de son aventure à la Turin au terme de la saison 2018-2019, l'entraîneur Massimiliano Allegri est annoncé un peu partout ces derniers mois, et plus précisément du côté d' , où les résultats inquiètent de plus en plus.

Néanmoins, force est de constater que les Gunners devront se résoudre à composer avec la présence de Freddie Ljungberg sur le banc, puisque d'après les dernières déclarations de Massimiliano Allegri au micro d'ESPN, celui-ci n'entend pas reprendre un club en cours de saison.

"Je ne veux pas revenir et mal faire"

"Mon retour sur un banc ? En juin. Je ne sais pas si vous pouvez appeler cela un congé sabbatique ou non. Mon agent et moi avons immédiatement pris cette décision. Dès que la relation avec la Juventus a pris fin, la décision a été prise de prendre un an", a déclaré l'Italien.

"J'ai la chance de réfléchir, d'aller parler aux gens, de faire des choses pour lesquelles je suis passionné dans ma vie privée. Je suis passionné par le théâtre, des expositions d'art, la lecture de livres. L'année prochaine sera importante. Importante pour le choix que je vais finir par faire et pour la nécessité d'être préparé pour cela. Après un an de coupure et cinq ans à la Juve, je ne veux pas revenir et mal faire", a ensuite prévenu l'entraîneur, qui ne devrait pas manquer de sollicitations.