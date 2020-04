Mascherano fait campagne pour un retour de Neymar au Barça

L'Argentin a été interviewé par RAC1 et a parlé de Neymar et de la dynamique entre le Brésilien, Lionel Messi et Luis Suàrez.

L'Argentin a discuté de sa vision du dans son état actuel et a parlé du retour potentiel de Neymar au Camp Nou. Un retour qu'il espère.

"L'autre jour, j'ai regardé à nouveau la finale à Berlin et ce que les trois joueurs offensifs ont créé était impressionnant, Neymar, Suárez et Messi. Chacun d'eux avait une position dans l'équipe, la pression après avoir perdu le ballon et le contrôle", a-t-il déclaré.

"Ils ajoutaient un avantage mortel à notre jeu. J'espère que Ney reviendra à Barcelone et qu'ils joueront ensemble. Ce serait tellement agréable pour le club et les fans."

L'ancien joueur de et de Barcelone a également déclaré qu'il avait eu de la chance d'avoir joué avec Messi pendant si longtemps. "C'est évidemment quelqu'un d'extraordinaire et l'avoir dans une équipe vous donne un certain niveau d'assurance dans un match et dans une compétition", a-t-il confié.