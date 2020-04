Bartra : "Je suis passé de la gloire à la m*rde en quelques minutes"

Marc Bartra raconte son duel en finale de Coupe du Roi 2014 face à Gareth Bale.

Cette finale de 2014 a laissé quelques séqueles chez Marc Bartra. Le défenseur du Barça avait été humilié par le Madrilène Gareth Bale qui l'avait surclassé en vitesse pure lors d'un duel avant d'aller marquer le but vainqueur pour les merengue.

Angel di Maria avait donné au une avance précoce avant que Bartra n'égalise, le duel entre Bale et Bartra s'est produit à la à 85e minutes. Six ans après, ce dernier se revient sur l'incident dans une discussion avec Iker Casillas sur les réseaux sociaux.

Le défenseur espagnol n'a pas hésité à aborder l'incident, et il a admis qu'il était l'un des plus difficiles à de sa carrière. "Pour moi, c'était dur comme l'enfer. J'étais un jeune venu pour jouer contre le Real Madrid pour la première fois. En plus de cela, j'ai marqué un but contre Casillas, puis je suis passé de la gloire à la m*rde en quelques minutes. C'était très difficile à encaisser.", raconte le joueur formé à la Masia.

"Cela ne me dérange pas d'en parler comme je ne l'ai jamais fait auparavant, et une chose dont je me souviens, c'est qu'après ce match, tu [Casillas] venu et m'as encouragé. J'ai réalisé que tu étais une bonne personne. Avec tout ce que tu avais gagné, tu es venu embrasser un jeune et me donner de la force."