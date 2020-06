Martinez : "De Bruyne réfléchit à son avenir" à Manchester City

Kevin De Bruyne va intégrer la situationd e Manchester City dans sa reflexion sur son avenir, assure son sélectionneur Roberto Martinez.

Kevin De Bruyne évoluera-t-il encore pour si la sanction de l'UEFA venait à se confirmer ? Rien n'est moins sûr.

Pour rappel, une exclusion des Citizens de toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines saisons pour non respect du Fair-Play Financier est à confirmer par le Tribunal Arbitral du Sport et cette décision aura forcément une très grosse influence sur l'avenir du Belge selon son sélectionneur.

"Kevin est un winner. Je pense qu'il prendra tout en compte pour son avenir. Il prendra en considération le fait qu'il y ait une interdiction ou non en Ligue des Champions, et le fait que le coach (Pep Guardiola, ndlr) avec qui il a une relation fantastique reste ou non au club. C'est le moment où un joueur comme De Bruyne vit ses meilleures années et il a tout donné à Manchester City", a indiqué l'entraîneur de la au micro de beIN Sport.