Chelsea, Giroud parle d'un retour à Montpellier

Olivier Giroud, qui avait notamment remporté la Ligue 1 en 2012 avec Montpellier, a évoqué un retour au MHSC.

Sondé par Bleu au sujet d'un retour au MHSC, Olivier Giroud affirme qu'il ne peut rien promettre, lui qui veut poursuivre un an ou deux au plus haut niveau.

«Je ne veux pas donner de faux espoirs ou de fausses informations. J'espère jouer encore au plus haut niveau et jouer la Ligue des Champions, et les coupes d'Europe, encore au moins un ou deux ans. Après ça, on fera le point et puis surtout j'étudierais les propositions qui s'offriront à moi. Maintenant, je ne peux pas promettre que je finirais un an à , ce n'est pas possible. Mais en tout cas, le fait de savoir que Montpellier compte beaucoup beaucoup beaucoup pour moi, je pense que ça fait plaisir aux supporters», a indiqué l'international français.

Passé par le MHSC de 2010 à 2012, Giroud s'était ensuite engagé en sous les couleurs d' , avant d'aller à en janvier 2018.