Martin Odegaard, la dernière cible du PSG !

Les dirigeants du PSG se seraient mis en tête de recruter le milieu de terrain norvégien d’Arsenal, Martin Odegaard.

Martin Odegaard vers le Paris Saint-Germain cet été ? Une hypothèse que personne n’a vu venir et qui pourtant serait à l'étude en ce moment d’après les rumeurs émanant de l’autre côté de la Manche.

Odegaard, une piste difficile à concrétiser

Les champions de France envisagent de remodeler leur effectif cet été. Neymar et Lionel Messi ont de fortes chances de bouger. L’un est annoncé régulièrement en Angleterre, tandis que le second est pressenti pour retourner à Barcelone. Le club est donc obligé d’explorer de nouvelles pistes offensives et l’une d’elles mènerait justement au stratège scandinave des Gunners.

Selon The Mail, l’ancien merengue pourrait faire objet d’une opération de grande envergure. Paris est prêt à payer un prix important pour l’attirer dans ses rangs et en faire le nouveau maitre à jouer de son équipe.

La signature d'Odegaard ne sera cependant pas facile à boucler au vu de l’importance qu’a le joueur dans le dispositif de Mikel Arteta à Arsenal. Les Londoniens, qui retrouvent la Ligue des Champions après six ans d’absence, veulent renforcer et non affaiblir leur équipe en vue de la saison prochaine.

La source ajoute qu'Arsenal dispose d'un budget de transfert estival de 200M€, plus les ventes qu’il pourrait enregistrer, et n'est pas disposé à laisser partir Odegaard. Un dossier épineux et qui pourrait donc amener les responsables franciliens à vite baisser les bras.