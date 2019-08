OM, Villas-Boas remercie Mandanda

Le coach de l'OM a remercié son gardien, qui a brillé à plusieurs reprises contre Nantes samedi (0-0).

En conférence de presse et dans des propos relayés par l'AFP, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, s'est exprimé après le nul 0-0 à lors de la deuxième journée de ce samedi, remerciant au passage son capitaine et gardien Steve Mandanda.

Benedetto et l'OM à l'arrêt

L'article continue ci-dessous

"On était bien en première période, on s'est créé plusieurs opportunités, on a bien défendu, mais on a manqué la dernière passe. À partir de 60 minutes, le match a changé, Nantes s'est créé des occasions et Steve (Mandanda) a sauvé ce point pour nous. Steve a fait de belles interventions, il a été décisif pour que ce match se termine à 0-0. C'est un bon signal, sur l'état d'esprit, et pour sa confiance avant les matches internationaux de la ", a dit le coach portugais de l'OM.

Le boss olympien a également été sondé par les journalistes présents sur la performance très insuffisante du nouvel attaquant argentin de l'OM Dario Benedetto, arrivé au mercato. Ce dernier a, pour rappel, raté un pénalty face à Nantes :

"Ce n'est pas une situation idéale de rater un penalty. J'ai dit que c'est la première et la dernière fois que ça se passe, car on avait bien travaillé les penaltys avec Dim (Payet) pendant toute la pré-saison [...]. Je suis content de l'effort des gars, on n'était pas venu ici pour prendre seulement un point mais finalement c'est pas mal. Si je suis inquiet à la deuxième journée de Championnat, je repars au (sourire) [...]. On a dix jours à attendre pour jouer contre Nice, mais cela va nous donner du temps pour s'entraîner. Notre niveau de jeu a évolué et j'espère qu'on va le démontrer par une victoire contre Nice. », a dit Villas-Boas.