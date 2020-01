Marseille, Villas-Boas met les choses au point sur un départ

Alors que Le Parisien a annoncé que l'entraîneur de Marseille André Villas-Boas préparait son départ au terme de la saison, ce dernier a démenti.

Suite au succès contre Granville (3-0) en , l'entraîneur lusitanien a réalisé une vraie mise au point.

Granville-OM (0-3) - Dans la douleur, l’OM élimine Granville (N2) et file en 8es de Coupe de France

Villas-Boas a notamment évoqué ses propos sur son président Jacques-Henri Eyraud par rapport à l'arrivée de Paul Aldridge, recruté pour faciliter la vente de joueurs en :

"J'ai parlé avec Jacques-Henri, les choses sont de retour à la normale. Je suis un homme émotionnel, j'étais dans l'émotion quand j'ai pris la parole. Il y a toujours un manque de communication dans les organisations, ce qui amène à ces situations-là. Nous sommes deux hommes professionnels capables de mettre les choses en place pour le bien de l'OM, pour le respect des supporters et leur amour du club. (...) Tout ce qui est sorti, ce sont des mensonges, ce n'est pas vrai. Je ne cherche pas une porte de sortie pour un grand club. J'ai plus de chances d'être dans le désert que dans un grand club ! Tout va revenir à la normale et on va régler les choses", a indiqué le coach portugais devant les médias.