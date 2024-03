Marseille - Villarreal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille accueille la Villarreal, jeu, pour le match aller des 8es de finale de Ligue Europa. Les dernières infos ici.

Dernier représentant français en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille accorde son hospitalité à la Villarreal, ce jeudi, en vue du match aller des huitièmes de finale. Le Stade Orange Vélodrome servira de cadre à ce choc entre Phocéens et Sous-marin Jaune, dont le coup d’envoi sera donné à 21 heures.

Marseille, les retrouvailles avec son ancien coach Marcelino

Vainqueur du Shakhtar Donetsk (2-2, 3-1) en barrages de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a composté son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Si le club phocéen avait perdu toute confiance il y a quelques semaines, l’OM va mieux depuis la prise de fonction de Jean-Louis Gasset, qui conduit bien les Marseillais.

Depuis qu’il a pris l’OM en main après la mise à pied de Gennaro Gattuso, le club phocéen n’a perdu aucune rencontre. En trois sorties toutes compétitions confondues, Marseille a convaincu avec autant de victoires. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers sont en effet attendus contre leur ancien coach, jeudi, pour essayer de prendre une option pour les quarts de finale.

De son côté, environ six mois après son départ, Marcelino retrouve l’Olympique de Marseille qu’il avait quitté de son propre gré après des tensions entre supporters et dirigeants du club du Sud de la France en septembre dernier. Même s’il n’est pas toutefois brillant avec son club en Liga, le technicien espagnol veut rendre la tâche difficile à son ancienne équipe. Avant d’affronter l’OM, Marcelino et ses joueurs sont sur une série de deux victoires d’affilée en Liga, dont celle écrasante contre Grenade (5-1) le weekend dernier.

Horaire et lieu du match

Marseille – Villarreal

8es de finale aller/Ligue Europa

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 21h française

Les compos probables du match Marseille - Villarreal

Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Ounahi, Harit - Sarr, Ndiaye, Aubameyang

Villarreal : Reina – Femenia, Lekovic, Mosquera, Moreno – Traoré, Capoue, Parejo, Baena – Moreno, Sorloth

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Villarreal

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et la Villarreal sera à suivre ce jeudi 07 mars 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Foot et W9. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming respectivement sur la plateforme dédiée des deux groupes, Mycanal et 6Play.