Marseille - Sporting : Où voir le match, streaming, compos,

OM - Sporting Portugal : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes.

Après deux revers en autant de sortie (Tottenham et Francfort), l’OM n’a plus le choix s’il veut encore avoir un avenir dans cette Ligue des champions. Opposé mardi soir au redoutable Sporting Lisbonne (21h sur Canal+ Foot), le club phocéen doit réaliser un résultat et pourquoi pas un succès.

D’autant que les Olympiens, qui n'ont pas encore perdu en Ligue 1, se déplaceront ensuite sur la pelouse des Portugais dans 15 jours. Il est donc certain qu’après ces deux oppositions, les joueurs d’Igor Tudor sauront s’ils peuvent viser les huitièmes, la Ligue Europa ou tout simplement dire adieu à l’Europe.

Où se jouera OM VS Sporting ?

Ville : Marseille

Marseille Stade : Orange Vélodrome

Orange Vélodrome Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Où voir OM - Sporting ?

OM-Sporting Lisbonne

Ligue des champions

Mardi 4 octobre

21h sur Canal+ Foot

Stream : RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ Foot

Prise d'antenne : 20h30

Série actuelle de l'OM et du Sporting

OM : DVDVV



Sporting : VVVDV

Les blessés et absents de l'OM face au Sporting :

Igor Tudor pourra s'appuyer sur Eric Bailly de retour face au Sporting Portugal, mais pas de Sead Kolasinac, toujours sur le flanc. Nuno Tavares pourra jouer, après sa suspension contre le SCO Angers (0-3).

La composition probable de l'OM VS Sporting :

XI de départ : Lopez - Clauss, Mbemba, Bailly, Balerdi, Tavares - Rongier, Guendouzi - Gerson, Sanchez, Payet

Trois éléments du Sporting devraient rater ce périple à Marseille : Daniel Bragança, Jovane Cabral et Sebastian Coates.

La composition probable du Sporting VS OM :

XI de départ : Adan - Porro, Inacio, Saint-Juste, Reis, Santos - Ugarte, Morita - Trinçao, Edwards, Gonçalves