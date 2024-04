Marseille - RC Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille reçoit Lens pour le match en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Quatre jours après son match en retard face à l’OGC Nice (2-2), l’Olympique de Marseille, qui n'a plus gagné depuis cinq matchs en championnat, retrouve les terrains ce weekend. En effet, le club du Sud de la France donne rendez-vous au Racing Club de Lens, dimanche, en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Les Phocéens seront aux prises avec les Sang et Or au Stade Orange Vélodrome.

Marseille – Lens, l’heure du départage a sonné

Même si l’Olympique de Marseille (8e, 41 points) vise un deuxième titre européen avec la demi-finale aller à disputer prochainement face à l’Atalanta Bergame, le club phocéen vise une place européenne la saison prochaine via le championnat de France. Ce qui passe par une victoire contre Lens, dimanche, pour continuer d’avoir un brin d’espoir pour le sprint final. Auteur de deux défaites, deux matchs nuls et une victoire sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, l’OM veut profiter de son 12e homme pour s’imposer et réduire l’écart avec Lens (6e, 46 points).

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

Mais la rivalité entre les deux clubs est très équilibrée. Le match de ce dimanche sera le 100e affrontement de Ligue 1 entre Marseille et Lens, pour un bilan parfaitement équilibré (39 victoires de part et d’autre pour 21 nuls). L’OM reste cependant sur 3 revers face aux Sang et Or dans l’élite et n’a plus connu plus longue série depuis 1956-1957 (4). Les Phocéens doivent aussi s’inquiéter puisqu’ils restent sur 3 défaites à domicile contre Lens en Ligue 1, alors qu’ils n’avaient jamais enchaîné 2 revers à domicile avant cela face aux Lensois. Dans toute son histoire en Ligue 1, il n’est arrivé qu’une fois que l’OM perde 4 fois de suite sur son terrain contre un même adversaire, c’était face au Paris SG entre 2013 et 2017 (4).

De l’autre côté, le RC Lens reste sur 2 défaites consécutives à l’extérieur en Ligue 1 (1-2 à Lille puis à Metz) et n’a plus connu plus longue série depuis ses 3 premiers déplacements de la saison à Brest, Paris et Monaco. Sortis d’une victoire contre la lanterne rouge, Clermont Foot (1-0), le weekend écoulé, les hommes de Franck Haise veulent disposer de l’OM sur ses terres afin de continuer à maintenir leurs chances pour rester en Europe à l’issue de la saison.

Horaire et lieu de match

Marseille – Lens

31e journée/Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 21 heures française

Les compos probables du match Marseille - Lens

Marseille : Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Murillo - Kondogbia, Veretout, Harit - Henrique, Ndiaye, Aubameyang

Lens : Samba - Frankowski, Aguilar, Danso, Medina, Machado - Diouf, El Aynaoui - Sotoca, Wahi, Da Costa

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Lens

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens sera à suivre ce dimanche 28 avril 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.