Marseille - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Secoué par une semaine agitée, l’OM doit battre Nantes pour reprendre trois points d’avance sur Nice et oublier la polémique arbitrale.

Secoué par une semaine agitée en coulisses, entre la polémique sur l’arbitrage et la suspension de Pablo Longoria pour 15 matchs, l’OM doit désormais se recentrer sur le terrain. Roberto De Zerbi a d’ailleurs tenu à remobiliser ses joueurs, leur demandant d’éviter toute distraction extérieure et de se concentrer sur l’essentiel : reprendre leur marche en avant en championnat. Car au-delà du tumulte, l’enjeu est clair : Marseille doit s’imposer pour reprendre trois points d’avance sur Nice, revenu à sa hauteur après sa victoire contre l’ASSE samedi.

Un OM sous pression après une semaine agitée

L’OM reste sur un lourd revers à Auxerre (3-0), une contre-performance qui a encore éloigné le PSG en tête du classement. Désormais, l’objectif principal n’est plus le titre, mais la sécurisation de la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Nice étant revenu à égalité de points, un faux pas face à Nantes serait un véritable coup dur pour les Marseillais.

Si l’OM affiche un excellent bilan à l’extérieur, son parcours au Vélodrome a été plus irrégulier cette saison. Toutefois, les hommes de De Zerbi restent sur six matchs sans défaite à domicile en Ligue 1 et auront à cœur de poursuivre cette série. Mason Greenwood, auteur de 14 buts cette saison, sera l’un des principaux atouts offensifs des Phocéens.

Nantes veut éviter une nouvelle humiliation à l’extérieur

Les Canaris, actuellement 15es avec seulement cinq points d’avance sur la zone rouge, restent sur une victoire précieuse face à Lens (1-0). Mais leur bilan à l’extérieur est inquiétant, comme en témoigne leur déroute 7-1 à Monaco lors de leur dernier déplacement. Avec 40 buts encaissés en 23 matchs, Nantes possède l’une des pires défenses du championnat.

Malgré cette fragilité, les hommes d’Antoine Kombouaré ont su accrocher des points face à des adversaires solides. Sur leurs 11 derniers matchs de Ligue 1, ils n’ont perdu que trois fois, et toujours contre des équipes engagées en Ligue des champions. Ce déplacement au Vélodrome sera donc un test de leur capacité à résister aux cadors.

À l’aller, Marseille s’était imposé 2-1 à la Beaujoire, avec des buts de Neal Maupay et Mason Greenwood. Cette fois, l’OM devra montrer qu’il sait rebondir après une semaine houleuse, tandis que Nantes espère créer la surprise et s’éloigner de la zone de relégation.

Horaire et lieu du match

24e journée de Ligue 1

OM - Nantes

Lieu : Orange Vélodrome (Marseille)

A 20h45, heure française

Les compos probables du match OM - Nantes

OM : Rulli – Murillo, Balerdi (c), Kondogbia – Luis Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Dedic – Greenwood, Gouiri, Rabiot.

FC Nantes : Lopes – Amian, Sow, Castelletto, Pallois (c) – Lepenant, Douglas, Leroux – Abline, Mohamed, Simon.

Sur quelle chaîne suivre le match OM - Nantes ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes sera à suivre ce dimanche 2 mars 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.