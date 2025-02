L’OM victime d’un complot arbitral ? Quand la colère prend le pas sur la raison

Après la défaite de l’OM à Auxerre, Longoria dénonce une « corruption organisée ». Mais l’OM est-il vraiment victime d’un arbitrage défavorable ?

L’orage gronde à Marseille. Après la défaite de l’OM face à Auxerre (3-0), Pablo Longoria et ses bras droits ont dénoncé un arbitrage biaisé, allant jusqu’à parler de “corruption” et de “championnat de merde”. Un coup de sang d’une rare intensité, qui a secoué le football français et provoqué une avalanche de réactions, entre indignation et scepticisme.

Mais cette tempête médiatique est-elle justifiée ? L’OM est-il réellement victime d’un acharnement arbitral ou sombre-t-il dans une paranoïa qui pourrait lui nuire à long terme ? À travers une analyse approfondie, des chiffres et des faits, tentons de démêler le vrai du faux.