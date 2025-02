Marseille - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille affronte son rival, l'Olympique Lyonnais, ce dimanche, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

L’Olympique de Marseille s’apprête à affronter l’Olympique Lyonnais ce dimanche 2 février 2025 dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Un choc attendu qui pourrait peser lourd dans la course au podium. Le Stade Orange Vélodrome servira de cadre à ce choc périlleux entre les deux rivaux éternels.

Conserver la deuxième place face à un Lyon en difficulté

En dépit d’un revers (0-2) contre l’OGC Nice lors de la précédente journée, l’Olympique de Marseille conserve pour l’instant la deuxième place du classement avec 37 points. Cependant, Monaco reste en embuscade avec 34 unités au compteur. Une victoire des hommes de Roberto De Zerbi face à Lyon permettrait aux Phocéens de conforter leur position et de maintenir leurs ambitions dans la course au titre. Le Vélodrome n’a plus vibré au rythme d’une victoire marseillaise depuis le 5 janvier, lorsque l’OM s’était imposé contre Le Havre (5-1).

De leur côté, les Lyonnais connaissent aussi une période difficile. Restant sur une série de six matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, les Gones viennent de changer d’entraîneur. John Textor a en effet remercié Pierre Sage et confié les rênes de l’équipe à Paulo Fonseca, officialisé vendredi. Actuellement sixièmes avec 30 points, les Rhodaniens sont à sept longueurs de l’OM. Faut-il rappeler qu’ils ont perdu le match aller (2-3) au Groupama Stadium.

L’historique des confrontations OM - Lyon

Les deux équipes se sont affrontées à 54 reprises en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Marseille affiche un bilan positif avec 23 victoires contre 13 défaites, tandis que 18 matchs se sont soldés par un match nul. Lyon n’a plus gagné sur la pelouse marseillaise depuis 2022.

Les cinq derniers OM - Lyon en Ligue 1 :

06/12/2023 : Marseille 3-0 Lyon

06/11/2022 : Marseille 1-0 Lyon

01/05/2022 : Marseille 0-3 Lyon

28/02/2021 : Marseille 1-1 Lyon

10/11/2019 : Marseille 2-1 Lyon

Horaire et lieu du match

Marseille - Lyon

20e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Marseille - Lyon

Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin - Greenwood, Rabiot - Maupay

Lyon : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso - Cherki, Almada, Nuamah - Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Lyon ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 02 février 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN 1. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.