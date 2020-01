Marseille, Eyraud : "Pas de départs à l'OM cet hiver"

Le dirigeant s'est exprimé sur la nomination comme conseiller de Paul Aldridge et a affirmé que les départs n'étaient pas d'actualité.

Dans des propos relayés par l'Equipe, le président de l'OM a réfuté toute volonté d'affaiblir l'équipe par des départs lors de ce mercato d'hiver :

« Il n'y aura pas de départ cet hiver sauf offre qu'on ne peut pas refuser. Affaiblir l'équipe n'est pas dans notre intention et ça ne l'a jamais été. On n'a pas parlé de son avenir cet été. On reste concentrés sur les mois qui viennent pour atteindre nos objectifs. »

Le cacique olympien a aussi évoqué la polémique Paul Aldridge, nommé comme conseiller : « Il a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais, un réseau et c'est quelqu'un dont l'éthique est totale. Il va nous aider sur le marché des transferts mais pas seulement. Il nous apportera son savoir-faire et ses conseils sur le fonctionnement du club, les infrastructures et l'accueil des supporters ».

Eyraud a ensuite mentionné les menaces de mort dont il a fait l'objet sur les réseaux sociaux récemment : « J'ai évoqué le sujet avec André. Ces menaces sont déplorables et très lâches. C'est ma responsabilité de ne pas laisser passer ça. Je continuerai à porter plainte. »