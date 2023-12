Marseille - Clermont : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille accueille Clermont Foot, dimanche, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le Stade Orange Vélodrome servira de cadre, dimanche, à la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont Foot 63. Il s’agit en effet d’un match de la 16e journée de Ligue 1 de France. L’avant-dernière rencontre avant la fin de l’année civile.

L’OM pour le regain de confiance

L’Olympique de Marseille, qui était en pleine confiance ces derniers jours, a remis en doute sa belle forme du moment. En déplacement chez Brighton, jeudi dernier, en Ligue Europa, les Phocéens ont manqué l’occasion de terminer à la première place de leur groupe. Les hommes de Gennaro Gattuso ont perdu sur le score de 0-1. Une défaite qui intervient alors que les Marseillais venaient de quatre matchs toutes compétitions confondues, dont l’Ajax Amsterdam (4-3), Rennes (2-0), Lyon (3-0) et Lorient (2-4).

Les Phocéens sont confiants avant la réception des Clermontois. Car Marseille (6e, 23 points) a remporté 3 de ses 4 matchs contre Clermont en Ligue 1 (1 défaite). Avec 75% de victoires, l’OM affiche son pourcentage le plus élevé contre une équipe actuelle de l’élite. Marseille a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, c’est autant que lors des 15 précédents (5 nuls, 7 défaites).

De son côté, Clermont (18e, 11 points) sort d’un match nul vierge contre le LOSC. Les hommes de Pascal Gastien envisagent de surprendre l’Olympique de Marseille pour tenter de quitter la 18e place à leur léguée par l’Olympique Lyonnais à la suite de sa victoire (0-1) contre l’AS Monaco. Les Auvergnats peuvent se rassurer grâce à une statistique : Clermont reste sur une défaite lors de son dernier déplacement en Ligue 1 (0-3 à Brest), mais n’a plus enchaîné 2 revers à l’extérieur dans l’élite depuis août 2022 (à Lorient puis à... Marseille).

Horaire et lieu du match

Marseille – Clermont

16e journée de Ligue 1

Lieu : Orange Vélodrome

A 17h05 française

Les équipes probables du Marseille – Clermont

Marseille : Lopez - Murillo, Mbemba, Gigot, Balerdi, Lodi - Kondogbia, Veretout, Harit - Aubameyang - Vitinha

Clermont : Diaw - Allevinah, Zeffane, Seidu, Pelmard, Neto - Keita, Magnin - Cham, Kyei, Rashani

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille – Clermont

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont Foot sera à suivre ce dimanche 17 décembre 2023 à partir de 17h05 sur Canal + et Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateforme dédiée du groupe, My Canal. Exceptionnellement, il n'y aura pas besoin du Pass Ligue 1 pour voir le match sur Prime Vidéo. Enfin, le service DAZN propose aussi ce match sur sa plateforme.