Marseille - Benfica : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille va se battre contre Benfica pour une place en ½ finale de la Ligue Europa. Les dernières infos ici.

Après les quarts de finale de la Ligue des champions, place est désormais faite à ceux de la Ligue Europa. Si le Paris Saint-Germain a renversé le FC Barcelone malgré sa défaite au match aller, l’Olympique de Marseille entend faire pareil face au SL Benfica, ce jeudi soir, au Stade Orange Vélodrome.

Marseille - Benfica, l’heure de la revanche pour l’OM ?

L’Olympique de Marseille vise une place en demi-finales de la Ligue Europa pour continuer d’espérer un premier trophée en la matière. Ceci après avoir échoué à trois reprises en finale, notamment en 1999, 2004 et 2018. Mais le club phocéen est moins convaincant ces dernières semaines. Si Jean-Louis Gasset a emballé tout le monde avec ses débuts tonitruants, le technicien français passe un moment très difficile avec cinq défaites consécutives. Mais le coach phocéen espère bien se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Une remontada est en effet en vue. Les Marseillais ont eu le temps nécessaire pour bien préparer leurs matchs contre les Lisboètes.

De l’autre côté de la ligne de bataille se trouve le SL Benfica. Vainqueurs de la manche aller (2-1), les Lisboètes viennent à Marseille pour sceller leur qualification pour le dernier carré. Également trois fois perdant d’une finale de la Ligue Europa (1983, 2013 et 2014), Benfica ne veut en aucun cas louper cette chance de rêver d’un premier sacre. Les hommes de Roger Schmidt viennent d’une victoire confortable contre Moreirense (3-0) en championnat.

Horaire et lieu de match

Marseille – Benfica

¼ de finale retour/Ligue Europa

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 21 heures française

Les compos probables du match Marseille – Benfica

Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi, Soglo- Kondogbia, Veretout, Harit - Sarr, Ndiaye, Aubameyang

Benfica : Trubin - Bah, Silva, Otamendi, Aursnes - Neves, Luis, Rafa - Di Maria, Tengstedt, Neres

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille – Benfica

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Benfica sera à suivre ce jeudi 18 avril 2024 à partir de 21 heures sur M6 et Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6Play et My Canal.