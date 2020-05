Marseille, Anigo dévoile que l'OM a refusé Malouda

Et si Florent Malouda avait signé à l'OM? Un transfert qui aurait pu se produire selon José Anigo.

L'ancien directeur sportif olympien a raconté ce mercredi soir dans Team Duga que l'OM avait pensé à s'offrir celui qui était le coéquipier de Didier Drogba à .

"En début de saison, je me souviens que l'OM voulait prendre Drogba et Malouda. C'était le tandem de Guingamp, qui marchait fort, pour une somme dérisoire. Mais ils ont refusé de le faire. Ils n'ont pris que Drogba et Malouda est allé à ", a ainsi confié José Anigo.

L'ancien dirigeant marseillais regrette ce départ de Malouda à l'OL: "Pour moi, c'était une aberration. Le tandem reconstitué aurait fonctionné pareil. Ça aurait été parfait".