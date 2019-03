Marseille - 55.000 spectateurs attendus au stade Vélodrome contre Saint Étienne

Marseille accueille Saint Étienne dimanche soir dans son stade Vélodrome, pour le choc de cette 27e journée de Ligue 1.

Marseille joue une partie de sa fin de saison ce dimanche soir avec la réception de Saint Étienne au Vélodrome. Une rencontre qui s'avère en effet décisive dans la course à l'Europe, à 11 journées du terme du championnat.

Un tournant pour lequel les hommes de Rudi Garcia pourront compter sur leur public puisque le club attend près de 55.000 spectateurs au stade pour venir encourager leur équipe.

Un match qui sera l'occasion pour les Olympiens de reprendre la 4e place à leur adversaire du soir, eux qui l'ont perdue après leur match nul à Rennes le week-end dernier (1-1). Marseille occupe en effet actuellement la 5e place de Ligue 1 avec 41 points, tandis que Saint Étienne est 4e avec 43 points. Marseillais et Stéphanois ont également dans le viseur le podium et une potentielle qualification en Ligue des champions. La troisième place est actuellement occupée par Lyon, battu à Monaco dimanche (0-2) et qui compte 46 points avant de recevoir Toulouse pour cette 27e journée.

L'affluence pour ce match sera ainsi l'une des plus importantes de la saison, même si elle n'égalera pas celle observée lors du classique perdu contre Paris (0-2) qui était de 64.696 spectateurs selon La Provence.

Une excellente nouvelle pour le club, alors que les relations avec les supporters n'ont pas toujours été au beau fixe au début de l'année 2019, au moment où les résultats sportifs étaient décevants. Le 13 janvier dernier, lors du match Marseille-Monaco (20e journée), les tribunes du Vélodrome avaient manifesté leur mécontentement envers la politique du club.

L'article continue ci-dessous

EN IMAGES - Marseille-Monaco : les banderoles des supporters de l'OM au stade Vélodrome

Marseille aura pleinement besoin du soutien de ses supporters pour tenter de terminer au mieux sa saison et d'accrocher une qualification européenne pour la saison prochaine. Un soutien que plusieurs joueurs ont appelé de leur souhait, parmi lesquels l'ancien capitaine de l'équipe, Steve Mandanda.

Marseille, qui n'a plus que la Ligue 1 à jouer, aura encore six rencontres à disputer à domicile dans le sprint final. Ils accueilleront en effet Nice dès le 10 mars prochain, avant d'affronter successivement Angers, Nîmes, Nantes, Lyon et enfin Montpellier.