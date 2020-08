Marotta : "L'Inter s'apprête à annoncer la signature d'Alexis Sanchez jeudi"

Le club italien va confirmer le transfert de l'international chilien avant de se rendre en Allemagne pour y disputer la Ligue Europa.

Le directeur sportif de l' , Giuseppe Marotta, a déclaré que le club annoncera jeudi qu'un accord a été conclu pour signer à titre définitif Alexis Sanchez en provenance de . Le Chilien a passé la dernière saison en prêt avec le vice-champion d' , marquant quatre buts en 29 apparitions pour l'Inter Milan, et montant en puissance en fin de saison retrouvant des bribes de son meilleur niveau atteint par le passé à et au Barça.

Sanchez a récemment été placé sur la liste des joueurs pouvant disputer la fin de la , y compris le choc de mercredi avec , alors que les négociations se poursuivaient entre l'Inter et Manchester United. Et maintenant, Beppe Marotta confirme que le séjour de Sanchez sera prolongé avec le club italien, alors que ce dernier est prêt à annoncer la nouvelle sous peu, très probablement avant de se rendre en disputer le final 8 de la Ligue Europa.

"Officieusement, nous le rendrons officiel demain matin, le joueur est entièrement détenu par l'Inter Milan", a déclaré Marotta sur Sky Sport Italia. "Nous avons un contrat avec lui pour trois saisons. Nous croyons en lui, nous croyons qu'il peut faire partie de cette équipe et sommes heureux d'avoir conclu cet accord". Une signature confirmée par Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de Manchester United, après la victoire des Red Devils en Ligue Europa. La signature de Sanchez fait suite à une controverse au sein du club, Antonio Conte ayant récemment déclaré que le club lui avait donné, à lui et à ses joueurs, une «protection zéro» au cours de la saison.

Plus d'équipes

"Faire mieux l'année prochaine"

L'article continue ci-dessous

Marrotta a depuis déclaré que "le travail de l'entraîneur italien s'était fait sentir", le directeur sportif ayant réitéré mercredi que le club soutenait Conte : "Nous sommes tous très concentrés sur cette soirée, qui est un match important. Conte a fait une déclaration très claire hier et nous vous y renvoyons", a déclaré Marotta. "N'importe qui dans le monde du football sait que ces dynamiques existent et nous devons vivre avec cette façon de faire. C'est une soirée importante pour l'avenir de l'Inter".

"Les propriétaires ont parlé à Conte hier et nous voulons tous la même chose, c'est-à-dire atteindre de grands objectifs et rendre les fans heureux. Comme je l’ai dit, honnêtement, je veux juste me concentrer sur ce soir. Dans une analyse plus large d'un processus de croissance et d'un plan pour une nouvelle ère, Steven Zhang ne prenant la présidence que l'année dernière également, cette dynamique se produit. Il y a aussi des résultats objectifs qui montrent comment nous avons évolué", a ajouté le directeur sportif.

"Nous sommes heureux, mais nous voulons continuer, nous améliorer et atteindre des objectifs encore plus élevés. J'ai entendu quand nous sommes entrés dans le stade ce soir que nous étions les vice-champions d'Italie, et cela m'a vraiment pris par surprise, mais c'est ce que nous sommes et nous voulons faire encore mieux l'année prochaine", a conclu Beppe Marotta. Le directeur sportif de l'Inter Milan a son ancien club, la , dans le viseur. Reste à savoir s'il parviendra à atteindre sa cible.