Ligue des champions et Ligue Europa : les cartons jaunes effacés après les huitièmes de finale

Avec le nouveau format des compétitions européennes, l'UEFA fait preuve de clémence pour les cartons jaunes.

A cause de la pandémie du Covid-19, les quarts de finale et les demi-finales de la et de la seront disputés sous la forme de matches uniques.

Afin de ne pas pénaliser les joueurs avertis, le Comité exécutif de l'UEFA a décidé d'avancer l'annulation de tous les cartons jaunes reçus par les joueurs et le staff technique à l'issue des huitièmes de finale au lieu des quarts de finale, c'est-à-dire deux matches avant la finale, et d'amender les alinéas 51.04 du Règlement de l'UEFA Champions League (saison 2019/20) et 49.04 du Règlement de l'UEFA Europa League (saison 2019/20) comme suit :

« Exceptionnellement, les suspensions non purgées après des avertissements répétés et tous les cartons jaunes sont annulés à la fin des matches de barrage. Ils ne sont pas reportés dans la phase de matches de groupe. De plus, tous les cartons jaunes sont annulés à l'issue des huitièmes de finale. Ils ne sont pas reportés dans les quarts de finale. »