Marotta : "Lautaro Martinez au Barça ? Il est seulement intéressé par jouer à l'Inter Milan"

Le directeur sportif de l'Inter Milan a assuré qu'il souhaite conserver l'attaquant argentin l'été prochain.

Le directeur sporti de l'Inter, Beppe Marotta, a cherché à mettre fin aux spéculations en cours concernant l'avenir de Lautaro Martinez et un possible départ au l'été prochain. Les Catalans manquent actuellement d'attaquants à la suite de blessures d'Ousmane Dembele et Luis Suarez, l'équipe de Quique Setien devant être autorisée à signer un joker médical. Bien qu'il soit peu probable que Martinez soit autorisé à partir maintenant, la star de l'Inter continue d'être liée à un transfert dans un proche avenir alors qu'il continue de faire tourner les têtes en .

L'attaquant de 22 ans a marqué 11 fois en cette saison, alors qu'il a également inscrit cinq buts en phase de groupes de la attirant l'attention des plus grands clubs européens. Bien que le prix de l'avant-centre argentin et sa cote sur le marché aient augmenté ces derniers mois, Beppe Marotta a souligné que le joueur était heureux à l'Inter Milan et devait demander à partir avant que tout transfert puisse avoir lieu.

Marotta satisfait d'Eriksen

"Des rumeurs concernant Lautaro Martinez ? Il est très jeune et s'améliore. Il ne souhaite que porter le magnifique maillot de l' ", a déclaré Beppe Marotta à Sky Sport Italia dimanche. "Ce club n'a rien à envier aux autres. Les joueurs ne peuvent partir que s'ils demandent à partir". Totalement dans son rôle, le directeur sportif de l'Inter Milan sort les crocs pour préserver son attaquant et ne le laissera partir qu'à la condition que ce dernier le veuille à tout prix.

Arrivé en provenance du Racing Club en 2018, Lautaro Martinez a dû patienter pour se faire sa place à l'Inter Milan, barré par un certain Mauro Icardi, mais a montré très vite de bonnes choses avant de s'imposer comme titulaire cette saison. Depuis son arrivée en Italie, l'attaquant de 22 ans a également découvert la sélection nationale et est appelé régulièrement avec l'Albiceleste. Outre les rumeurs de départ concernant Lautaro, l'Inter a connu un mois de janvier chargé avec le recrutement de Christian Eriksen.

Le directeur sportif de l'Inter Milan a encensé l'international danois et est conquis par l'adaptation de l'ancien meneur de jeu des Spurs : "Il est déjà le vrai Eriksen et il doit tout de même y avoir une période d'acclimatation. Cependant, 14 joueurs jouent à chaque match, donc certains commencent et finissent le match, mais Eriksen a déjà très bien joué". Avec l'Argentin et le Danois, l'Inter, troisième de , espère aller chercher le titre et mettre fin à la domination de la .