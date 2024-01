Maroc - Sierra Leone : Diffusion TV et en clair, streaming et compo probable

Le Maroc joue ce jeudi son dernier match amical avant la CAN. Les Lions de l’Atlas défient le Sierra Leone à domicile.

Le Maroc est-il prêt pour la CAN ? Ce jeudi, aux alentours de 20h, on aura peut-être une réponse à sa question. La sélection de Walid Regragui va jouer son dernier match amical avant d'entrer dans le vif du sujet en Cote d’Ivoire. Elle défie la Sierra Leone à San Pedro.

Le Maroc gonflé à bloc

Les Lions de l’Atlas font partie des grands favoris pour le tournoi continental. Même s’ils n’ont plus conquis le Graal depuis 1976, ils disposent des arguments nécessaires pour ajouter une ligne à leur palmarès. Mais c’est un statut qu’il faudra confirmer sur le terrain. Et ce n’est pas une chose aisée, surtout quand la CAN se joue en Afrique subsaharienne.

L'article continue ci-dessous

Getty

Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc va essayer de s’appuyer sur la même recette pour réussir son continent. Si son premier match, prévu le 17 janvier contre la Tanzanie, apparait comme une formalité, ça ne sera pas le cas pour les deux rendez-vous suivants, prévus contre la RD Congo (21 janvier) et la Zambie (24 janvier). Il faudra donc être dans le bain tout de suite.

Contre le Sierra Leone, les Marocains vont donc chercher à se rassurer. Une victoire, avec la manière, les mettrait sur orbite en vue du tournoi. Comme l’a fait son homologue algérien Djamel Belmadi mardi, Regragui sera peut-être tenté d’aligner son onze type d’entrée pour générer des repères et automatismes dès maintenant. Il existe une petite interrogation concernant l’état mental d’Amine Adli. Ce dernier a récemment perdu sa maman. Bien qu’amicale, la confrontation sera, de fait, très intéressante à suivre.

Horaire et lieu du match

Jeudi 11 Janvier, à 18h

A San Pedro, Stade Auguste-Denise (Cote d’Ivoire)

Maroc - Sierra Leone

La compo probable du Maroc contre le Sierra Leone

Bounou ; Mazraoui, Saiss, Aguerd, Hakimi ; S. Amrabat – Adli, Harit, El Khannous, Ziyech ; En-Nesyri.

Sur quelle chaine suivre le match Maroc – Sierra Leone

Le match entre le Maroc et le Sierra Leone, prévu ce jeudi à 18h, ne sera diffusée sur aucune chaine en France. La retransmission est en revanche assurée par la chaine marocaine Arriyadiya. Pour voir la partie en streaming, il voudra vous munir d’un serveur IPTV et se connecter à la chaine en question.