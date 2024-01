Algérie - Burundi (4-0), les cinq enseignements à retenir

L’Algérie a conclu sa phase de préparation pour la CAN par une victoire contre le Burundi. Voilà ce qu’il y a à retenir de cette rencontre.

L’Algérie, double championne d’Afrique, semble être parée pour aller chercher un troisième titre cette année. Lors de sa phase de préparation, elle a rassuré ses nombreux admirateurs en signant deux victoires convaincantes. Après le succès du vendredi dernier contre le Togo (3-0), elle a disposé du Burundi sur un autre score large (4-0). Baghdad Bounedjah (1e), Riyad Mahrez (39), Islam Slimani (87e) et Mohamed Amine Amoura (94e) ont été les quatre buteurs du match.

Pour Djamel Belmadi, le sélectionneur, il y a assurément plusieurs motifs de satisfaction à relever de ce séjour à Lomé. A six jours du premier match de la CAN, prévu contre l’Angola, il a inévitablement plus de certitudes. Et puis, pour la confiance, des succès aussi probants juste avant l’entame de la compétition sont toujours bons à prendre.

La défense a retrouvé de la solidité

Cela fait trois matches que l’équipe nationale algérienne n’encaisse pas de buts. Et c’était à chaque fois des matches à l’extérieur (l’Algérie avait battu le Mozambique le mois dernier). Alors qu’on la disait vieillissante, l’arrière-garde des Fennecs répond toujours présente. Les tauliers de l’équipe, tels que Ramy Bensebaini ou Aissa Mandi, se montrent à la hauteur des attentes, même s’il convient de relativiser ce constat au regard de la faiblesse de l’opposition. Contre le Burundi, Anthony Mandrea n’a quasiment rien eu à faire. Et la seule fois où il a été battu c’est sur un but hors-jeu au début du second acte.

L'article continue ci-dessous

Belmadi a essayé son équipe-type

Pour ce match, le coach algérien aurait pu avoir l’idée de faire tourner afin de faire reposer ses cadres. Mais, il a choisi de les aligner d’entrée, dans le but de travailler les automatismes et préparer ses ouailles aux conditions qui règnent en Cote d’Ivoire. L’équipe présente au coup d’envoi (Mandrea ; Atal, Bensebaini, Mandi, Ait Nouri ; Bennacer, Bentaleb, Chaibi ; Mahrez, Belaili, Bounedjah) pourrait donc bien être celle qui sera lancée face aux Palencas Negras. Voir Bounedjah scorer d’entrée a dû forcément conforter le coach dans son choix. Au final, les remplaçants ont cependant été aussi rentables que les titulaires. Les deux buts inscrits en fin de partie par des rentrants ont montré que l’Algérie avait un effectif riche et que tout le monde se mettait au diapason au sein de ce groupe.

Getty

Houssem Aouar a rejoué

Sa présence dans la liste des 26 algériens pour la CAN avait fait débat. L’ancien lyonnais avait été retenu alors qu’il ne jouait pas pour l’AS Rome depuis plusieurs semaines. Pourrait-il être d’attaque pour la CAN ? Presque un mois après sa dernière apparition, le milieu de terrain a pu retrouver le chemin des terrains. Vers la 70e minute de ce match contre le Burundi, il a remplacé Farès Chaibi. Même s’il n’a pas pu trop se mettre en évidence, Aouar a donné des signes encourageants à son staff. Même constat en ce qui concerne l’autre sociétaire de la Serie A, Ismael Bennacer. Titulaire au coup d’envoi, le meilleur joueur de la CAN 2019 semble retrouver petit à petit toutes ses sensations.

Une attaque en plein feu

Préféré à Islam Slimani au coup d’envoi, Baghad Bounedjah jouait gros. L’attaquant d’Al-Sadd n’a pas déçu. D’une frappe du droit, il a scoré dès sa première occasion. C’est son 25e but en 61 sélections. Il avait déjà marqué lors de sa précédente titularisation contre le Somalie. Il n’est pas sûr qu’avec sa réalisation du jour, il ait assuré sa place dans le onze mais il a montré à Belmadi qu’il pouvait compter sur lui. Le héros de la finale victorieuse de 2019 revient de loin, puisqu’il avait écarté de la sélection pendant plusieurs mois. Notons tout de même que Slimani a aussi été décisif après son entrée en jeu. A peine incorporé, il a amélioré son record de buts en sélection. Enfin, Mohamed Amine Amoura a confirmé son statut d'étoile montante. Une fois de plus, le joueur de Saint-Gilloise fait mouche après être sorti du banc. Cette fois, il ne quittera certainement pas la CAN avec 0 minute de jeu.

L’Algérie invaincue depuis 12 matches

L’Algérie se présentera à la CAN forte d’une série de 12 matches sans le moindre revers. Son dernier faux-pas remonte au 19 novembre 2022 contre la Suède (2-0). Et dans un match de compétition, elle ne s’est plus inclinée depuis son barrage pour le Mondial perdu contre le Cameroun. Bien sûr, ce n’est en rien une assurance d’un tournoi réussi et on en a eu la preuve il y a deux ans, mais c’est la preuve que cette équipe est compétitive et qu’elle abhorre la défaite. Mahrez et consorts vont maintenant tout faire pour que cette série passe de 12 à 19 matches sans revers. Cela voudra dire que la Coupe retournera à la maison en février prochain.