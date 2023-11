Mario Balotelli ruine son Audi R8, le crash !

Mario Balotelli a été impliqué dans un accident de voiture en Italie qui a laissé son Audi R8 complètement détruite.

Peu avant 19h30, heure locale, Balotelli a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un mur à Orzinuovi, près de sa ville natale de Brescia, selon Sky Italia. L'impact de la collision a provoqué le gonflement des airbags, et aucune autre voiture n'a été impliquée. Le jeune homme de 33 ans a pu se dégager de sa voiture et s'allonger avant l'arrivée des secours. Bien que le véhicule ait été décrit comme "détruit" et que des images de l'épave aient été diffusées sur les réseaux sociaux, il n'a apparemment pas subi de blessures graves.

SportMediaset [via The Mirror] affirme que Balotelli a défié les efforts de la police en acceptant de se soumettre à un alcootest. Vivant actuellement en Turquie après avoir signé avec Adana Demirspor en septembre, il a été autorisé par son équipe à se remettre d'une blessure chez lui, en Italie.

L'incident s'est produit la même semaine que celle où Balotelli a déclaré publiquement qu'il souhaitait réintégrer l'équipe d'Italie, bien qu'il ait reçu sa dernière des 36 sélections il y a cinq ans. Ces commentaires sont intervenus après la qualification de la Squadra Azzurra pour l'Euro 2024, bien qu'elle n'ait obtenu qu'un match nul 0-0 contre l'Ukraine lors de son dernier match de groupe.