Italie : Mancini explique le retour de Mario Balotelli

La renaissance de Mario Balotelli. Qui l'eut cru ? L'enfant infernal du football italien effectue son retour en sélection nationale plus de trois ans après sa dernière convocation. Et pourtant, personne n'aurait parié sur une telle chose, il a y un an. Après son échec à Brescia, son club d'enfance, Mario Balotelli a voulu rebondir à Monza, en deuxième division italienne, avant de rejoindre la Turquie l'été dernier.

"La porte de l'équipe nationale est toujours ouverte à tous"

De retour à un bon niveau sous les ordres de Vincenzo Montella, Mario Balotelli a largement contribué à la belle première partie de saison de son équipe, Adana Demirspor, quatrième du championnat turc, avec huit buts au compteur. Et grâce à ce retour au premier plan, Mario Balotelli a été convoqué, à la surprise générale, par Roberto Mancini, son ancien technicien à Manchester City et à l'Inter Milan, pour un stage avec la Squadra Azzurra en vue de préparer le rassemblement décisif du mois de mars pour la qualification à la Coupe du monde.

Mario Balotelli bénéficie du fait que les avant-centre en Italie ne sont pas nombreux à être performant et se voit accorder une nouvelle chance de retrouver la Squadra Azzurra. Présent en conférence de presse ce mercredi, Roberto Mancini s'est exprimé sur le retour de Mario Balotelli en sélection : "C'est une bonne étape compte tenu des derniers mois, nous devons évaluer de nombreuses situations et celle de Mario Balotelli en fait partie. La porte de l'équipe nationale est toujours ouverte à tous. Si des joueurs peuvent nous aider, nous serons heureux de le faire".

"Balotelli ne m'a rien promis"

"La carte du désespoir ? Si le désespoir est celui d'avant le championnat d'Europe, c'est bien... Peut-être que lorsque nous sommes désespérés, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, donc c'est bien, mais je ne pense pas que ce soit une situation de désespoir. Sur le plan technique, il a toujours été bon, nous devons voir comment il est physiquement. Nous l'avons un peu perdu de vue et le voir vivre quelques jours peut être bien plus utile. Ensuite, un joueur doit aussi s'intégrer dans un groupe déjà construit, c'est un autre aspect important. Pour voir comment est un joueur, trois séances d'entraînement peuvent être utiles", a ajouté l'ancien technicien de Manchester City.

"Mario Balotelli ne m'a rien promis. Il a été appelé, comme les autres. Nous sommes curieux de le revoir après un certain temps : il faut l'évaluer à l'entraînement et le voir en direct pour comprendre. Il n'a pas à me promettre quoi que ce soit, tout comme je n'ai pas à lui promettre quoi que ce soit. Je pense qu'il est heureux d'être ici et je vais l'évaluer, c'est tout. C'est la seule façon de le voir, lui et les autres", a conclu le sélectionneur de la Squadra Azzurra.

Le chemin est encore long pour voir Mario Balotelli porter à nouveau le maillot de l'Italie dans un match officiel. L'attaquant passé par l'OGC Nice doit d'abord envoyer des signaux positifs lors de ce stage de préparation, mais devra aussi confirmer son retour en forme lors des deux prochains mois avec son club pour espérer être présent dans la liste de Roberto Mancini au mois de mars pour les barrages de la Coupe du monde au Qatar en 2022.