Balotelli : « Trop difficile de voir les matches de l’Italie sans moi »

L'énigmatique attaquant a été privé des Azzurri pendant presque quatre ans. Et durant toute cette période, il a eu du mal à voir ses compatriotes en action.

Mario Balotelli a en effet reconnu avoir eu du "mal" à regarder l'Italie durant tout ce temps où il a été absent de la scène internationale. Cela a duré quatre ans.

Après cette pénitence, Roberto Mancini l'avait sélectionné pour un stage en janvier destiné à souder le groupe avant de disputer un barrage pour la Coupe du monde 2022 contre la Macédoine du Nord le 24 mars. S’ils franchissent ce tour, ils pourraient ensuite se mesurer à Cristiano Ronaldo et la Seleçao.

« Si j’avais été présent à l’Euro, on aurait gagné plus facilement »

Balotelli est impatient à l’idée de pouvoir aider La Nazionale et effacer ses années de disette. Il ne veut plus assister à un grand tournoi de chez lui, comme ce fut le cas lors de l’Euro 2000. Dans un entretien accordé au journal Le Lene : "Je n'ai pas beaucoup suivi l'Italie pendant le championnat d’Europe, ça fait mal de regarder leurs matchs sans que je sois impliqué ".

« Cette équipe a gagné l'Euro sans moi, elle l'a pleinement mérité. Mais si j'avais été en forme pour jouer ce tournoi, on aurait certainement gagné plus facilement », a ajouté l’ancien marseillais.

Balotelli est toujours resté dans les petits papiers de Mancini, malgré ses frasques qui ont conduit à faire autant de gros titres pour ses exploits sur le terrain qu’en dehors. Ce technicien a travaillé avec lui à l'Inter, à Manchester City et au sein de l’équipe nationale donc et reste un grand fan de son poulain.

Balotelli content de retrouver Mancini

Balotelli admet qu'il a de la chance d'avoir encore cette confiance et a juré de s'en montrer enfin digne si on lui donne une autre occasion d'impressionner au plus haut niveau. Il a indiqué : "J'aime trop Roberto Mancini et il ne mérite pas ce qui lui est arrivé par le passé. Nous parlons parfois, il continue à me dire de travailler dur en essayant de m'améliorer sur certains aspects".

Balotelli, qui admet n'être en contact avec aucun joueur actuelle de la sélection transalpine, a fait son retour au sein de la Squadra après avoir retrouvé un niveau correct en Turquie. Il a inscrit 11 buts en 23 apparitions toutes compétitions confondues cette saison pour Adana Demirspor, et les périodes difficiles à Marseille, Brescia et Monza sont désormais derrière lui.

Le niveau qui lui avait permis de décrocher 36 capes en équipe d'Italie, avec 14 buts à son actif, est à nouveau bien présent. Mancini semble prêt à faire table rase du passé pour trouver une source régulière de buts en vue du Mondial.