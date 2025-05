Marcus Rashford, le nouveau rebondissement

FC Barcelone vs Girona

Marcus Rashford, marginalisé à Manchester United, aurait vu ses chances de rejoindre Barcelone cet été renforcées.

Sport indique que l'agent de Rashford a rencontré le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, dans un hôtel de la ville et a pris une photo ensemble mercredi. Ils ajoutent que ses chances de rejoindre le champion de Liga cette année ont augmenté grâce à cette rencontre, l'entraîneur Hansi Flick et la direction du club étant impressionnés par sa « motivation extrême » à les rejoindre.

Rashford ne semble pas avoir d'avenir à United, et après avoir impressionné en prêt à Aston Villa, les options du joueur de 27 ans semblent un peu plus prometteuses. Mais United voudra toujours le vendre pour 40 millions de livres sterling (53,9 millions de dollars) cet été, ce qui pourrait décourager le Barça, en difficulté financière, à moins de réaliser des ventes importantes.

L'international anglais, dont le contrat lucratif à Old Trafford court jusqu'en 2028, a marqué quatre buts et délivré six passes décisives en 17 apparitions pour Villa, avant que sa saison ne soit interrompue par une blessure.

L'article continue ci-dessous

Alors que Rashford poursuit sa rééducation, les spéculations concernant un départ de United risquent de se multiplier, d'autant plus que le mercato estival approche à grands pas.