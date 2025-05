Marcus Rashford, la réunion au sommet

Real Valladolid vs FC Barcelone

Barcelone s'apprête à recruter l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford.

Le joueur de 27 ans n'est pas recherché par le club, et Barcelone cherche à renforcer son effectif offensif.

Selon Sport, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a rencontré l'agent de l'attaquant de Manchester United mercredi matin pour discuter d'un éventuel transfert. Les Blaugrana estiment qu'un transfert pour Luis Diaz, sa priorité absolue, sera « très difficile » à réaliser et ont décidé de présenter leurs alternatives.

Rashford était déjà une option pour Barcelone lors du mercato de janvier, mais le club catalan n'avait pas de marge de manœuvre dans son plafond salarial. L'international anglais, qui semble privilégier un transfert à Barcelone, a patienté jusqu'aux derniers jours du marché des transferts avant d'obtenir un prêt à Aston Villa.

Un obstacle pourrait être son prix de vente. United a fixé le prix de Rashford à 48 millions d'euros et privilégie une vente à un prêt. Cependant, Barcelone sait que les Red Devils cherchent désespérément à s'assurer les services de Rashford et de son salaire. Leur objectif est que Rashford refuse toute autre option et privilégie un transfert à Barcelone, puis United sera contraint d'étudier l'offre du Barça. Il s'agirait d'un prêt, très probablement assorti d'une option d'achat.

La réunion à Barcelone a permis de confirmer que Rashford serait bien disposé à attendre pour un transfert au Camp Nou. Cela demanderait beaucoup de patience, Barcelone n'ayant pas encore résolu ses problèmes de plafond salarial, mais Rashford est prêt à attendre si l'intérêt est solide. Hansi Flick a donné son feu vert au transfert, et lui et Deco estiment que Rashford correspond à leur style de jeu. Fabrizio Romano a ajouté que Rashford est l'une des quatre options présélectionnées par Barcelone.

Des montants compris entre 70 et 85 millions d'euros ont été avancés pour que Barcelone recrute sa priorité absolue, Diaz de Liverpool. Cependant, un rapport récent suggère également que Diaz exploiterait l'intérêt du FC Barcelone pour les négociations contractuelles, même s'il serait également ouvert à un transfert à Barcelone. Un prêt de Rashford serait une option bien différente.